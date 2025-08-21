政府飲用水｜鑫鼎鑫中標沒審查財務　陳嘉信：政府購貨時貨到付款

政府飲用水風波爆發第六日，政府物流服務署署長陳嘉信今日（21日）終首度開腔回應事件。他在政府採購機制專責小組首次會議後，與財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者，並就事件致歉，不過未有回應《香港01》記者就其個人層面問責的提問。



今次事件焦點之一，在於為何鑫鼎鑫財務上早有可疑之處，但評標時未能察覺。陳嘉信表示按現行機制，政府購買貨物時毋須審查投標公司的財務背景，貨到才付款。投標公司需要提交商業登記證明、合作工廠的意向書、執照文件等，亦要符合食安要求，包括檢驗3種細菌的含菌量。若不止一間投標公司符合要求，署方會以「價低者得」為原則決定中標公司，而今次中標的三間公司，皆為三區之中價格最低者。



8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

陳嘉信：購買貨品毋須審財務背景

《香港01》發現，鑫鼎鑫2024年8月才恢復活動，不足一年，已獲政府批出合約。該公司董事在港亦有經營物流、分銷等生意，去年向財務公司借約1,800萬元。

政府物流服務署為何會容許財務狀況成疑的鑫鼎鑫中標，署長陳嘉信表示按現行機制，與購買服務不同，一般無對提供貨品的投標公司審查財務背景。他解釋服務承辦商或需要聘請大量工人、購買機器才有能力按合約提供服務，但購買貨品時，政府只會在檢驗貨物滿足標書細節後才會付款，設有30日付款期。

首透露標書要求

陳嘉信透露政府在採購貨品時，要求投標公司有合格的商業登記證明，而今次鑫鼎鑫與工廠合作提供貨品，故政府要求鑫鼎鑫投標時提交相關的執照文件，以及合作水廠發出的意向書，證明水廠有能力按合約要求提交飲用水予政府。中標公司亦要提供合約價值2%的按金，故若供應商未能履行合約要求，政府可利用按金彌補政府追討過程帶來的損失。

為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。（資料圖片／廖雁雄攝）

指先考慮食安 再以價低者得選定公司

陳嘉信指今次招標考慮的重點是食安標準，包括投標公司提供的飲用水能否滿足水質要求，投標公司需提供由獨立化驗室發出的化驗報告，證明需符合食安中心對3種細菌的標準。如有ISO等認證亦要提供，署方會透過公證行尋求該些認證的真確性。

在滿足相關技術要求後，署方會考慮價錢，以價低者得為原則決定中標公司，而今次中標的3間公司，都是該區辦公室飲用水合約中的最低價格。

政府各部門現時就供應飲用水支付2,000多元予鑫鼎鑫，陳嘉信未有透露細節、如何計算等。他重申政府可從鑫鼎鑫支付的100萬元按金中扣除款項，政府亦會就今次事件引起的臨時措施所引致的財務損失，保留追究權利。

現時港島及部分離島辦公室臨時轉用屈臣氏提供的飲用水。（資料圖片／梁曉煒攝）

再就港島辦公室飲用水招標時會參考專責小組建議納入標書

現時港島及部分離島辦公室臨時轉用屈臣氏飲用水，陳嘉信表示該公司是上一份合約的供應商，有足夠運輸能力供水到不同辦公室，因時間緊急直接購買。他又指在緊急情況下，部門可以直接付款買貨，毋須招標。他強調，現時措施為臨時性質，長遠署方會再正式招標，並參考採購機制專責小組的建議，納入標書當中。