政府飲用水風波｜整合五大疑問　周日緊急會議未見陳嘉信原因未明

政府採購冒牌飲用水風波發酵至今已第6日，財庫局局長許正宇、財庫局常任秘書長（庫務）黎志華，以及物流署署長陳嘉信今日（21日）交代事件，陳嘉信首度致歉。記者會上官員解答多個疑問，包括是次招標的標準和要求為何、為甚麼沒有審查涉事鑫鼎鑫公司的財務狀況等。



不過還有一大疑團未解，就是為何陳嘉信未有出席今月17日財庫局召開的緊急會議。局長許正宇回應稱當日邀請物流署相關負責人了解事件，副署長賴黃淑嫻亦有出席，始終未有交代為何負責人陳嘉信不在席。《香港01》一文整合五大疑問。



8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

疑問一：8月17日為何陳嘉信沒開會？

風波爆出後，財庫局局長許正宇17日曾召開緊急會議，會上除了副局長陳浩濂、常秘黎志華、副秘書長羅中，似乎還包括了物流署副署長賴黃淑嫻，但物流署最高領導人陳嘉信並不在政府發布的相片中。

傳媒今日問到陳嘉信是否沒有開會、原因為何，許正宇振示當日開會希望具體了解事件，故邀請物流署的相關負責人、署方人員出席，而副署長賴黃淑嫻亦有出席。他未有正面回應陳嘉信是否缺席、原因為何等。

財庫局局長許正宇8月17日召開緊急會議，決定調查事件和審視制度。會上除了副局長陳浩濂、常秘黎志華、副秘書長羅中，似乎還包括了物流署副署長賴黃淑嫻。（政府相片）

疑問二：為何風波爆出6日陳嘉信始交代？

物流署上周六（16日）表示未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，決定暫停有關合約。傳媒多日到北角政府合署守候陳嘉信，他到今天（21日）首度公開交代事件。

陳嘉信表示這次案件每日都有不少新發展，他與署方同事每日都忙於處理事件的跟進工作，包括協助警方調查、回應傳媒的查詢等。他又指要處理中止合約的善後安排等，亦要聯絡其他政府部門終止與該公司及負責人有關的合約。周二他亦與審計署人員會面，介紹現有的採購機制，協助對方審視現有機制。

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

疑問三：有沒有人要被問責？

陳嘉信表示是次風波的「主體責任」會由物流署承擔，強調是責無旁貸。至於他個人會否需要被問責，他未有回應。

許正宇明白市民關注有否人需要為事件負責，現時審計署已啟動相關審查，如發現有人為因素，或疏忽引致，政府必定會按照公務員紀律機制或工作表現管理制度，嚴肅處理。

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

疑問四：涉事中標公司為何能成功中標？

陳嘉信表示，今次招標考慮的重點包括能否滿足水質要求，食安中心對3種細菌的標準，同時投標者要有合格的商業登記證明，並證明工廠有足夠生產能力、提供意向書等。他表示，在滿足相關技術要求後，署方會以價低者得為宗旨選出貨品供應商。

鑫鼎鑫商貿有限公司為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（資料圖片/廖雁雄攝）

疑問五：為何未有審查涉事公司財務背景？

《香港01》發現，鑫鼎鑫2024年8月才恢復活動，不足一年，已獲政府批出合約。該公司董事在港亦有經營物流、分銷等生意，去年向財務公司借約1,800萬元。

政府物流服務署為何會容許財務狀況成疑的鑫鼎鑫中標，署長陳嘉信表示按現行機制，與購買服務不同，一般無對提供貨品的投標公司審查財務背景。他解釋服務承辦商或需要聘請大量工人、購買機器才有能力按合約提供服務，但購買貨品時，政府只會在檢驗貨物滿足標書細節後才會付款，設有30日付款期。