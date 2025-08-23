遙距診症｜盧寵茂：醫療服務非送外賣　市民不應只講求方便

遙距醫療疫後日趨普遍，不過，消委會早前發表研究指，私營遙距醫療監管不足，出現價格欠透明、私隱存風險等問題。醫務衛生局局長盧寵茂出席商台節目《政經星期六》時表示，市民使用遙距醫療服務時，要考慮醫療的質量安全問題。他指，醫療服務並不是「送外賣」，涉及健康生命，不應純粹講求方便。



醫務衛生局局長盧寵茂表示，市民使用遙距醫療服務時，要考慮醫療的質量安全問題。(資料圖片)

市民生病時可足不出戶，使用遙距診症看醫生，不過，服務並非適合各種病症，實際操作及對病人保障亦存有不少問題。盧寵茂表示，新冠疫情期間出遙距醫療，是因為當時情況特殊，屬單一病種及徵狀，亦不想市民大規模交叉感染，所以特事特辦，期間遙距醫療發揮很大作用。

遙距醫療未能親身面見醫生，他指，健康是「最大的財富」，市民不應隨便透過網上平台、電話或電子接觸接受診斷，醫生在從未見過病人的情況下開藥是非常危險。

他指，本港醫療服務的質量安全已有完善機制，遙距醫療亦是使用同一機制。他強調，市民考慮任何服務時，不管面對面或遙距，要確定對方是認可的專業醫護人員，即是註冊中西醫才可以提供服務，而醫生也要確保診斷過程依照醫委會守則。

「控煙十招」修例 稱有信心今年9月立法會通過草案

政府提出修訂控煙草案，盧寵茂表示，修例建議屬循序漸進，部份範疇對旅客作出豁免，已平衡各方面考量。他表示指，政府期望修例以「先訂立，後審議」的形式推行，於2027年第二季開始實施新措施。他續指，經過立法會多次討論後作出修訂，有信心在今年9月通過。