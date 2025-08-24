天文台預測周一至六有雷暴 9月1日多雲有幾陣驟雨
撰文：董素琛
出版：更新：
熱帶氣旋劍魚今日（24日）下午升級為強颱風，不過對本港沒有威脅。天文台預測隨著劍魚移入中南半島內陸並消散及受中國東南部的高壓脊影響，未來兩三日天色較為明朗，不過料現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本周中期進入南海，預測由周一至周六（25至30日）天氣不穩，本周初仍有雷暴，周四及五有狂風雷暴。
學校9月1日開學，天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度。
天文台展望，未來兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。本週後期天氣漸轉不穩定。根據天文台九天天氣預報，星期一（25日）起連續9日，至下月2日都有驟雨。天文台預料現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區會在本周中期進入南海，受其影響，本週後期廣東沿岸天氣不穩定，有大驟雨及雷暴，風勢較大。
天文台九天天氣預報顯示，明日（25日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至32度。周二（26日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹東風3至4級，最高氣溫為32度。周三（27日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，最高氣溫維持在32度。
周四（28日）天氣轉差，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大，最高氣溫下降至30度。周五（29日）大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度。周六（30日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有雷暴。
周日（31日）起，天氣稍為好轉，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光， 最高氣溫上升至31度。隨後兩天仍有幾陣驟雨，氣溫介乎27至31度。
