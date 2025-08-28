孫玉菡專訪｜檢討外勞配額限同工種沒｢落閘｣　按失業率剎停太機械

補充勞工優化計劃推行近兩年，累計輸入3萬名外勞，政府明年上半年完成檢討。有工會提出收緊外勞與本地人「一比二」的比例、以同一工種計算比例而非以整間公司等。勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時未有「落閘」，表示這是「要睇嘅課題」，檢討時會兼聽勞資雙方意見。至於本地人每周工作35小時便視為全職僱員的界線能否提高，他認為沿用已久，水平合適。



飲食業已輸入1.5萬名外勞，佔全部一半，同時本地飲食業工人失業率升至6.4%，有工會提出設立「熔斷機制」，當失業率達某一水平便暫停輸入外勞。孫玉菡認為「未必要好機械化、一刀切」，強調勞工政策不可以採用熔斷的概念，要動態精準評估人力資源狀況。他認為飲食業失業率升高或因飲食界轉型及飲食習慣改變，舉例外省菜愈來愈受歡迎，政府會協助本地勞工轉型及就業配對。



勞工及福利局局長孫玉菡表示檢討輸入勞政策時會兼聽勞資雙方意見。（梁鵬威攝）

稱失業率升因飲食界轉型 加強就業配對助本地人轉型

最新失業率升至3.7%，飲食業更達6.4%，勞工及福利局局長孫玉菡認為是由於經濟及飲食界轉型、大眾飲食習慣改變等。他舉例近期有多間雲南菜、四川菜、湖南菜等外省菜餐廳開業，引述僱主聘請600名員工，廚師大部份是外勞，侍應則以本地人為主。

佢嗰邊就擴充緊，但我哋見到傳統嘅菜式好似經營比以前冇咁容易。可唔可以將啲人轉到過去呢？所以我哋近期做咗好多措施，尤其係針對侍應同埋初級廚師，就係想做好配對工作，但要啲時間，要幫佢盡量去轉型。 勞工及福利局局長孫玉菡

僱主下月起如欲輸入初級廚師或侍應的外勞，須在4星期本地招聘期內，每周至少一次到勞工處場地實地招聘。孫玉菡希望可以縮短工友找工作的時間，減低職位空缺與人手的錯配問題，令更多有意投身市場的工友有工開，同時留意輸入外勞的申請量會否因而下降。

勞工及福利局局長孫玉菡認為飲食業失業率上升至6.4%，是由於經濟及飲食界轉型、大眾飲食習慣改變等。（資料圖片/蘇樂瑤攝）

僱主下月起如欲輸入初級廚師或侍應的外勞，須在4星期本地招聘期內，每周至少一次到勞工處場地實地招聘。（賴卓盈攝）

外勞與本地員工1:2比例可調？限於同一工種？ 孫：統統一次過去睇

補充勞工優化計劃兩年期下月4日屆滿，勞工及福利局局長孫玉菡表明會繼續接受申請，直至明年上半年計劃完成檢討，期間會配合人力推算中期更新，基於數據再調整政策。有勞工代表提出檢討收緊外勞與本地員工「一比二」的比例，孫玉菡表示知悉這個意見，「會統統一次過去睇」，強調檢討一定會兼聽勞工及僱主的聲音。

有政黨及工會要求計算比例時限於同一工種計算，舉例聘請兩名侍應就不能聘請一名外勞廚師，僅能聘請一名外勞侍應。孫玉菡表示「一比二」一向是以整間公司的僱員計算，他稱聽到聲音希望改以工種計算，這將會是檢討時「要睇嘅課題」。

有勞工代表提出檢討收緊外勞與本地員工「一比二」的比例，孫玉菡表示知悉這個意見。（梁鵬威攝）

每周工作35小時視全職本地僱員合適

現時本地僱員每周工作達35小時便視作全職，可計入「一比二」比例中的本地人手，較飲食界每周工時中位數54小時低。有工會提出調高35小時的門檻，防止本地人工時被削減。孫玉菡指該準則沿用多年，認為是合適水平。

你做5日平均一日做7個鐘，大家覺得會係多定少呢？你好難話佢係兼職…… 我哋就一路覺得係長工，一日都做7個鐘。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡透露輸入3萬名外勞中，當中1,800人為洗碗工人。（資料圖片/羅君豪攝）

應設輸入外勞熔斷機制？ 孫：未必要好機械化、一刀切

失業率增加引伸另一個討論，是否應設立外勞「退場」或「熔斷機制」，當某一行業失業率觸及某一水平便暫停輸入外勞。孫玉菡認為「未必要好機械化、一刀切」，指飲食業包含多個工種，包括侍應、廚師、洗碗工、清潔工等。

「洗碗工咁多年都係請唔到人，大家似乎覺得輸入係無可厚非…… 最新有1,800人已經到港洗緊碗，咁嗰啲我哋要嘅，我又覺得唔可以一下子咁機械。」

他強調「勞工（政策）唔可以用熔斷概念，要動態精準」，又指基層工友有跨行業流動性，例如侍應可能轉行做零售、保安等，制定政策時要「睇得闊少少」。

有工會提出當某一行業失業率觸及某一水平便暫停輸入外勞，孫玉菡認為「未必要好機械化、一刀切」。（梁鵬威攝）