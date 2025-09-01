孫玉菡專訪｜關愛隊轉介340長者戶社署跟進　照顧者資料庫將擴展

近年香港不時發生家庭悲劇，部份照顧者瀕臨壓力爆煲邊緣。勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪表示，近日觀塘及沙田區關愛隊上門探訪公屋獨老及雙老3,000戶，轉介340宗個案予社署跟進，形容成效不錯。



社署7月起與醫管局互通資料，當領取照顧者津貼的人士入院，社署會派員跟進被照顧者的需要。孫玉菡表示計劃下一步擴展至領取綜援的人士、住在公屋的單老及雙老等。



勞工及福利局局長孫玉菡早前接受《香港01》專訪表示，近日觀塘及沙田區關愛隊上門探訪公屋獨老及雙老3,000戶，轉介340宗個案予社署跟進，形容成效不錯。（資料圖片/梁鵬威攝）

深水埗長沙灣道38至40號恒滿樓8月發生倫常謀殺案。（資料圖片/戴慧豐攝）

不同政府部門或機構互通數據 早日識別高風險家庭

深水埗長沙灣道恒滿樓8月發生倫常謀殺案，有精神病紀錄的52歲女子，涉用鉸剪殺害85歲母親、以及焗死患唐氏綜合症47歲胞弟。孫玉菡表示案件令人心痛，指案中胞弟住在殘疾人士院舍，社工發現他未回院舍上班，因而揭發事件。

如何早日識別這類高風險家庭、對照顧者提供適切的照顧等，孫玉菡說要將不同政府部門或機構的數據互通，例如有否於精神科門診就醫、是否向社署領取傷殘津貼等。醫管局和社署7月起互通資料，當領取照顧者津貼的人士入院，社署會派員跟進被照顧者的需要，至今約有70宗個案。

孫玉菡指很多超過80歲的長者是「以老護老」，互相照顧。(資料圖片/夏家朗攝）

下一步擴展至領綜援公屋雙老家庭

孫玉菡說下一步是逐步擴展計劃至領取綜援而且住在公屋的雙老家庭，他指很多超過80歲的長者是「以老護老」，互相照顧。一旦其中一個入院，另一個或許需要較多照顧。

早年《施政報告》提出建立「高風險照顧者資料庫」，孫玉菡說政府已經實行當中，但只是第一步，之後隨着更多的數據互通，便能動態地得知哪些家庭需要更多關注、幅蓋面更廣。

另一方面，政府透過社署和房署互通資料後，近日在觀塘和沙田區試行關愛隊上門探訪獨居長者及雙老。關愛隊至今探訪3,000戶家庭，已向社署轉介340宗個案。