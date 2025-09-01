男警涉訛稱事主不追究結10案　不諳中文女事主　不知曾簽結案文件

男警涉嫌在調查多宗偷竊及騙案時，向上司訛稱報案人已不再追究，從而終止案件，惟後來上級發現有事主並無簽署相關同意書，從而揭發男警涉嫌在兩年內以同樣手法終止調查約10宗案件。男警否認偽造及公職人員行為失當罪，案件今(1日) 在區域法院開審。其中一名曾報稱失竊黃金的越南籍女證人稱，被告曾上門叫她簽署中文文件，她不懂閱讀中文，亦不知曾簽下不追究的文件。辯方卻指她為想重啟調查而推翻口供，女證人否認說法。



被告黃耀聰（32 歲，警員），被控於2022年11月在香港製造虛假文書，即一份據稱由周嘉敏作出的口供，誘使其上司接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作出某些作為；在2023年1月至7月之間，身為警員在9宗被警方調查的案件過程中，無合理辯解或理由，故意行為不當，不誠實地向上級作出虛假陳述，表示投訴人不再追究上述案件，引致上述案件被終止調查。

被告黃耀聰在區域法院受審。(黃浩謙攝)

10宗被終結案件包括盜竊勒索及騙案

開案陳詞指，被告在涉案2年間調查過的10宗案件，包括以欺騙手段取得財產、盜竊和勒索案。

涉曾冒事主簽下不追究文件

報案人周嘉敏在2022年1月就以欺騙手段取得財產案件錄取口供，她同年11月表示因事忙不能簽署「不追究證人陳述書」，被告提交1份冒簽的陳述書並建議終止調查案件。

部份受害人從未表示不再追究

其餘案件中，被告向上司訛稱報案人余麗霞、項光東、黃詩瑤等人不追究案件，惟案件檔案沒有他們所簽署的「不追究證人陳述書」，報案人亦從無表示不追究案件，亦沒收過警方終止調查的信件。被告又指示報案人大皇、李雪梅和江慧雯簽署文件，文件後證實為「不追究證人陳述書」。警方其後發現案件檔案中沒有報案人黎靜琳的「不追究證人陳述書」，揭發事件。

越南籍女證人稱不能閱讀中文

控方傳召越南籍女子李雪梅出庭，由傳譯員翻譯其證供。李稱，案發當日她發現家中價值約6萬元的黃金不翼而飛，遂報警。被告同日上門調查及錄取口供，李其後簽署中文文件。李稱她雖能夠以廣東話對答，但不能閱讀中文，她其後沒簽署過其他口供，也從無表示不追究案件，但確認「不追究證人陳述書」上有她的簽名。

辯方質疑女證人想推翻口供

辯方盤問時指，李在5月中至7月初，每隔2，3日便致電警員問被告案件進度。李否認。當被告告訴李，案發現場的指模追查不到犯案人，李決定不追究並簽署了文件，她為了令警方重啟調查，才推翻她簽過不追究口供。李否認說法。

案件編號：DCCC 202/2024