將軍澳醫院醫生泄病人資料　陳凱欣倡獨立調查　質疑投訴機制運作

將軍澳醫院一名末期胰臟癌女病人今年2月接受手術後離世，及後其兒子收到匿名電話及信件，包含該病人及其他病人的醫院內部文件，指控操刀洪醫生有醫療疏忽。



立法會議員陳凱欣認為，醫管局及院方有責任向病人家屬釐清事件真相，建議引入第三方專家進行獨立調查。她又關注醫管局內部投訴機制的運作，為何令醫生要訴諸外部人士及傳媒，建議醫管局完善機制，確保建立「敢言文化」。



針對家屬指涉事醫生曾在會面中承認有「個人失誤」，惟院方其後表示沒有問題，陳凱欣認為，醫管局或醫院有責任將醫生在會議裏面講的內容，向家屬釐清；又建議若家屬對院方的說法有疑慮，院方可以考慮找第三方的專家，就今次事件做調查，「唔可以將軍澳醫院嘅醫生自己講就算」，又強調指出死因庭只會裁定死因，「唔會裁定佢係咪死於醫療事故」。

陳凱欣又關注今次事件顯示醫院內部管治問題，提到除了今次事件，過往手術房跌手術燈、冧石屎等事故，都有醫護將事件通報傳媒，而沒有優先使用內部投訴機制，「係唔係嗰個內部投訴機制，無正視過一啲投訴呢」，認為醫管局提出的「敢言文化」似乎未能建立，期望醫管局嚴肅處理。

點解一啲前線人員嘅爭拗，或者呢個事故，（醫護）唔係先向內部或者管理層去投訴，而係覺得傳媒發放出來更好呢？究竟係咪有啲機制可以再完善啲，同埋「敢言文化」唔好就咁講，究竟點樣去鼓勵佢哋呢？ 立法會議員陳凱欣

對於醫生查閱病人紀錄的權限問題，陳凱欣認為醫生理應有權去看病人紀錄，若每次都要取得權限，或影響治療的即時性，「但係有權應該點樣正確使用。」。她認為醫管局應就事件向全部醫院發出指引，重申權限、正確用法及正規投訴途徑，「唔係盲目話收起醫生嘅權利，就可以解決呢個問題。」

陳凱欣又指，涉案顧問醫生已辭職，副顧問醫生停職，關注未來院方的人手安排，以及部門會否因事件而影響士氣，憂慮有病人受影響，「唔好因為咁而令其他一啲醫療事故出現」。