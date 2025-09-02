蔡若蓮：對DSE國際化持開放態度　需時研執行細節　如電子系統

近年報考香港文憑試的內地考生增多，教育局局長蔡若蓮接受《南華早報》專訪，稱對開設國際版本的文憑試（DSE）持開放態度，會考慮需求及資源是否可行，仍有待社會討論。她指不會如同中等教育普通證書（GCSE）般，將DSE轉化為國際版本，強調需時構思執行細節，包括研發電子模式的考試。



教育局局長蔡若蓮接受《南華早報》專訪，稱對開設國際版本的文憑試（DSE）持開放態度。（資料圖片）

蔡若蓮在訪問表示，不會如同中等教育普通證書（GCSE）般，另開設國際中等教育普通證書（IGCSE）予英國以外的國際生，並指需時構思執行細節。她又指國際版本的DSE不會採用書面形式，因此須開發電子評估系統，又強調她不會倉促作決定，會謹慎處理。

她表示，DSE最大市場是吸引希望前往內地留學的海外學生，並提及目前內地有逾100所院校承認DSE資格，而開設國際版本亦符合國家吸引外國學生的政策。

近年報考香港文憑試的內地考生增多。（資料圖片／黃寶瑩攝）

選委會立法會議員林順潮早前提倡DSE文憑試國際化認證，在內地、東南亞及「一帶一路」國家設立DSE考點，在當地考試後以非本地生身份申請香港的大學。

蔡若蓮表示，DSE的優勢之一是受世界各地，包括頂尖大學廣受認可。據教育局介紹，DSE已獲得全球約1000所高等院校的認可。蔡若蓮續指，文憑試對內地學生具吸引力，因其可憑此申請海外大學。