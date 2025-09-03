8男女涉放炸彈　陪審團進入第三天商議　法官溫提勿覺有時間限制

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，經過160天的審訊，7女2男組成的陪審團自本周一（1日）開始退庭商議，至今未有裁決。他們今（3日）在高等法院開始第三天的商議，法官陳仲衡今早提早在8時45分開庭，並向陪審團稱，指午膳時間為下午1時至2時半，若認為合適，午膳後可提早商議，但提醒他們要善待自己，及：「唔好太辛苦。」此外，法官指若有需要，可以讓陪審團商議至晚上8時，同時強調：「唔好覺得有時間限制。」



8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員）。

首被告何卓為。(網上圖片)

第五被告楊怡斯被控方指稱有份運送爆炸裝置到羅湖站。(鄭子峰攝)

第六被告張琸淇。(鄭子峰攝)

第八被告周皓文只被控一項企圖製造爆炸品罪，並不涉串謀的罪名。(資料圖片)

控罪涉2件爆炸事件及1個串謀爆炸的計劃

首7被告涉及串謀的控罪，包括涉及2020年1月28日，在明愛醫急症室廁所的爆炸事件，同年2月2日在羅湖站的爆炸事件，及指眾人疑串謀策劃在同年3月8日在將軍澳，科大生周梓樂悼念會上放置炸彈，但多名被告在同月7日晚被，這事件最終未有發生。

陪審團昨曾提問法律上「嚴重」的定義，亦曾要求重聽第一被告何卓為，及第四被告張家俊自辯時的部份供詞。

案件編號：HCCC186/2022