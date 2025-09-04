8男女涉放炸彈　陪審團進入第四天商議　曾要求重聽TG語音訊息

8男女涉在明愛醫院及羅湖港鐵車廂等放炸彈，並涉串謀策劃在將軍澳周梓樂的悼念會上，放置20公斤炸彈案，經逾160天的審訊，7女2男組成的陪審團，自本周一（1日）開始退庭商議，至今未有裁決，他們今（5日）在高等法院開始第四天商議。



法官昨晚透露，陪審團曾要求重聽涉案Telegram群組的語音訊息，認為他們商議有進展，並非出現死結，故稱暫不會在時間上給予他們壓力。



8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員）。

其中兩名女被告

第五被告楊怡斯被控方指稱有份運送爆炸裝置到羅湖站。(鄭子峰攝)

第六被告張琸淇。(鄭子峰攝)

陪審團在過去3天商討期間，曾就法例上「嚴重」的定義作過提問，此外亦要求重聽兩名曾出庭自辯的被告何卓為，及張家俊的部份口供，昨亦要求再聽部份被告在群組內的語音對話。法官陳仲衡認為陪審團非在死結，應是有進展的。他昨日早上亦向陪審團稱，勿太辛苦自己，並著他們不要覺有時間限制。

案件編號：HCCC186/2022