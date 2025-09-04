8男女涉放炸彈 陪審團進入第四天商議 曾要求重聽TG語音訊息
撰文：朱棨新
出版：更新：
8男女涉在明愛醫院及羅湖港鐵車廂等放炸彈，並涉串謀策劃在將軍澳周梓樂的悼念會上，放置20公斤炸彈案，經逾160天的審訊，7女2男組成的陪審團，自本周一（1日）開始退庭商議，至今未有裁決，他們今（5日）在高等法院開始第四天商議。
法官昨晚透露，陪審團曾要求重聽涉案Telegram群組的語音訊息，認為他們商議有進展，並非出現死結，故稱暫不會在時間上給予他們壓力。
8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員）。
其中兩名女被告
陪審團在過去3天商討期間，曾就法例上「嚴重」的定義作過提問，此外亦要求重聽兩名曾出庭自辯的被告何卓為，及張家俊的部份口供，昨亦要求再聽部份被告在群組內的語音對話。法官陳仲衡認為陪審團非在死結，應是有進展的。他昨日早上亦向陪審團稱，勿太辛苦自己，並著他們不要覺有時間限制。
案件編號：HCCC186/2022
8男女涉放炸彈 陪審團商議第三天未有裁決 官認為有進展8男女涉放炸彈 陪審團再翻聽部份證供 退庭兩天未有裁決8男女涉放炸彈 官籲勿受社會事件感受影響 陪審團首日未有裁決8男女涉放炸彈 有女被告涉多個群組 控方指若非感興趣應早退出8男女涉放炸彈 被捕後指同案被告「溝埋」粉末 首被告稱屬謊言8男女涉放炸彈 首被告稱問第三次爆炸的時間 只為配合做場戲