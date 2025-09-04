中環海濱熱氣球節接載公眾不獲批　大會停售試飛門票僅作升空展示

中環海濱熱氣球節今（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，入場者原可購票乘坐熱氣球。熱氣球節官方網站今日下午顯示與香港政府連月溝通後，政府現只批准持執照的專業飛行技術人員乘坐熱氣球，不能接載一般市民，故大會今日不會發售乘坐熱氣球的門票。大會表示會積極與政府溝通，如有進一步消息會盡快公布。



大會網站宣布。（網頁截圖）

香港國際熱氣球節今日起一連四日在中環海濱活動空間舉行。（董素琛攝）

官方網頁早前顯示，熱氣球節早上時段的入場門票為成人200元、長者及學生120元；下午時段則分別為880元及440元。熱氣球飛行體驗則需額外購票，票價580元。

惟香港國際熱氣球節官方網站今日下午公佈，經與政府連月以來的溝通和技術示範，獲政府批准將熱氣繫留於場内升空作展示，但現階段只准持有相關執照的專業飛行技術人員才可乘坐，暫未能接載一般市民，故今日不會發售乘坐熱氣球的門票。

大會指，會繼續與政府有關部門溝通，有進一步消息會盡快公布。