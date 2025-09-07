打風．公共服務｜熱氣球節：3號風球生效　原定早上時段今取消

隨着熱帶風暴塔巴逐漸增強，天文台於周日凌晨2時40改發3號風球。公共服務如何安排?《香港01》為你持續更新。



天文台9月7日凌晨4時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

熱氣球節主辦方宣布，由於3號風球生效，原定的「早上時段」將會取消。（熱氣球節主辦方FB截圖）

中環海濱熱氣球節原本今日（7日）最後一日舉行，主辦方宣布由於現正懸掛3號風球，原定的「早上時段」將會取消。（梁鵬威攝/資料圖片）

【05:40】友邦香港國際熱氣球節的主辦方宣布，由於現正懸掛3號颱風信號，原定的「早上時段」將會取消。參加者安全是我們最重要的考慮，敬請留意稍後公布的其他安排。感謝大家的體諒與支持。

【05:32】由於3號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸喻市民不要送子女或家人到提供小學生課餘託管服務的單位或長者服務中心，但通常於星期日及公眾假期運作的中心及服務單位仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【05:00】教育局宣布，由於3號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

