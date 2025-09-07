網約車｜車齡上限12年　陳美寶：不希望過多限制影響司機生計

網約車框架條例上周五（5日）刊憲，周三（10日）將交予立法會首讀，當中網約車車齡上限建議放寬至12年。運輸及物流局長陳美寶今日（7日）指聽到社會的聲音，不希望過多限制影響網約車司機生計，最終令市民利益受損，相信網約車與傳統的士能達致共存互補和良性競爭。



運輸及物流局局長陳美寶（右）。（洪戩昊攝）

政府7月公布的方案中，限制網約車申請牌照時車齡不超過7年，最多可續牌5年，其後須重新申請，超過7年實齡則不能再申請。根據政府最新的條例草案，車齡上限為12年，即使車齡超過7年亦可以申請牌照或續牌。

陳美寶今早在商台節目指，網約車服務推出時「落地」十分重要，不能空談，不只要做好法例，亦要有所推進。政府希望能令參與的網約車司機及車輛數目，在供應上不要有太大的限制，以免影響現時一些正提供或營運車輛的司機可能失去生計、未能提供服務等，最終市民利益受損。

她認為傳統的士在「點對點服務」一向扮演重要角色，功能亦很全面，相信其固有優勢會繼續維持，如永久性牌照、以合法在不同地點、時段或在開放的禁區上落客等。她重申，制訂清晰規例規管網約車平台，人及車服務營運框架，是希望令到網約平台服務，與的士營運兩者能達致共存互補和良性競爭。

被問到有多大信心法例可獲通過，她指網約車服務在港約11年，社會就此有討論及爭議，惟各界共同期盼規管的法例可盡快落實。她形容當局正在做「先難後易」的事，先踏出一步，以主體法例訂立框架及原則，當有堅實的立足點後再推進。她亦表示，目前立法程序很緊湊，她會用最大努力向社會解說、與立法會議員溝通，抓緊時機。