研究外勞組成員見11份工僅獲一兼職工　僱主稱輸入外勞就少啲職位

補充勞工優化計劃推行兩年，惹來爭議不斷。關注勞工權益的藝術家程展緯及數名研究外勞政策小組成員，早前分別應徵涉及輸入外勞的職缺，惟有成員應徵11份工作，當中至少5份標明有「大量」職缺，最終只有一份獲聘做兼職，僱主解釋因經驗不足，又說「外勞輸入就少啲職位」。此外，綜合成員的求職經驗，不少僱主向勞工處提交的招聘內容，如薪金、工時及工作要求等，與面試時提出的內容不符，程展緯質疑公司欠缺招聘誠意，難吸引本地人應徵。



勞工處回覆查詢稱，截至2025年7月，共接獲379宗補充勞工優化計劃的投訴，主要涉及懷疑僱主以輸入勞工取代在職本地僱員等；另已向11名違反《僱員補償條例》、職業安全及健康法例或優化計劃規定的僱主施加行政制裁。



不少招聘廣告標明有「大量」職缺，惟有成員面試後被告知部份地區錄取額滿，不獲聘用。（任葆穎攝）

勞工處：逾5000宗就業轉介 僅逾400求職者獲聘

參與補充勞工優化計劃的僱主，須就每宗申請空缺的進行四星期本地招聘。勞工處表示，補充勞工優化計劃自2023年9月推出至今，在僱主進行本地招聘期間作出5,428宗就業轉介，僅425名求職者獲僱主提出聘用。

程展緯及兩名受訪研究外勞政策小組成員，各自應徵多份涉及輸入外勞的職缺，當中兩人各僅獲一間公司聘用，程則未獲聘請。他們應徵期間發現不少問題，質疑有假招聘之嫌。

標明「大量」職缺 公司稱「外勞輸入就少啲職位」只請兼職

成員Betty曾應徵11份工作，包括保安員、售貨員等，當中至少5份標明有「大量」職缺，惟面試後被告知部份地區錄取額滿，大部份不獲聘用。其中一份保安工作列明港九新界均有空缺，但公司面試時指她經驗不足，「唔適合做保安」，但稱能以兼職聘用她，若想做全職要「遲啲先」，又說「外勞輸入就少啲職位」。

左起：研究外勞政策小組成員Betty、Norman、程展緯。（任葆穎攝）

信德中心45名清潔工空缺惹疑 程展緯指勞工處無法確保多少空缺屬真

有清潔工經驗的程展緯，同樣應徵一間聲稱有「大量」職缺的街市清潔，惟因部份地區額滿不獲聘。他另發現，有清潔公司聲稱招聘100名清潔工，當中上環信德中心有45名個職缺，他形容「誇張」，反問信德中心是否「好污糟？」他質疑勞工處無法確保公司有多少真實空缺，僅靠僱主在招聘網自行申報，擔心其藉辭引入更多外勞，或影響本地工人就業，期望處方作主動調查。

程展緯共應徵9份工作，除了早前被行政制裁的淨康集團，另有5份工作被拒聘，他說部份已向勞工處投訴。其中一間招聘售貨員的物流公司，在投訴後以內部調整為由，撤回招聘。

程展緯發現，有清潔公司聲稱招聘100名清潔工，當中上環信德中心有45名個職缺，他形容「誇張」，反問信德中心是否「好污衊？」（網上截圖）

向勞工處提交的薪酬與實際不符 質疑難吸引本地人應徵

應徵期間，程展緯又發現有公司在勞工處網頁列明的薪酬，與面試時提出的薪酬不同，質疑欠缺招聘誠意，難吸引本地人應徵。他舉例一間連鎖餅店的清潔員職位，僱主向勞工處提交的薪酬為月薪10,890元，惟面試後卻稱14,500元，相差近4,000元。

現時外勞薪酬不得少於每月中位工資，惟不少工會批評工資脫離行業實際。程表示，勞工處網頁列出的薪酬相等於聘請外勞的薪金，質疑相比起聘請本地工人，僱主或以較低價錢聘請外勞。

左起：研究外勞政策小組成員Betty、Norman、程展緯。（任葆穎攝）

求職網指工作48小時實為50小時 僱主叫「不要告訴勞工處」

另一成員Norman亦在應徵期間經歷重重波折。他憶述8月初經就業中心轉介一份遊樂場接待工作，並獲安排面試，惟到公司表明來意後，職員皆感愕然為何有人見工。其後一名女經理接見他，卻把他的姓氏讀錯，他亦發現就業中心所提供的僱主電話及姓氏均為錯誤。後來該女經理稱「這段時間好像有人來見工」，估計他是該名求職者，面試才得以進行。

不過面試期間，Norman發現僱主在勞工處網頁列出的工時及招聘要求與實際不符。他指，招聘廣告列出每日工作8小時、每周6天，即每周工作48小時；惟面試時卻稱每周工作50小時，更着他「不要告訴勞工處」，有隱瞞之嫌。此外，公司在面試期間始告知欲聘會操普通話的員工，惟他自言普通話甚差，當時已知難以獲聘。該份工作至今無回音，估計不獲聘。

未接獲勞工處致電查問見工情況

勞工處會聯繫每名不獲聘用的本地求職者，了解面試詳情，以確定僱主匯報不聘用的原因是否與事實相符及合理，從而評估僱主是否有誠意聘用本地工人。Norman說暫未接獲勞工處查詢關於該面試內容的來電，但不排除錯過來電。

他表示，目前勞工處只有熱線的聯繫方式，無法其他通訊軟件或電郵聯繫。此外，若僱主不願意提供電話號碼，求職者只透過勞工處熱線轉駁至就業中心，他感嘆過程繁複。

左起：研究外勞政策小組成員Betty、Norman、程展緯。（任葆穎攝）

勞工處接獲379宗投訴 向11僱主施加行政制裁

就小組提出的各種情況，勞工處回覆查詢指，截至2025年7月，共接獲379宗補充勞工優化計劃的投訴，主要涉及懷疑僱主以輸入勞工取代在職本地僱員、輸入勞工的工作安排及工資，包括工資回扣和短付工資。處方已就投訴展開調查，包括到工作地點進行巡查及搜證、獨立會見僱主及僱員並查核有關僱傭紀錄。

處方指，已向11名違反《僱員補償條例》、職業安全及健康法例或優化計劃規定的僱主施加行政制裁，包括撤銷10名僱主已獲得的輸入勞工批准和拒絶處理僱主在隨後兩年提交的申請；以及終止處理一名僱主已提交的申請及拒絶處理該僱主在隨後一年提交的申請。

有成員應徵11份工作，當中至少5份標明有「大量」職缺，最終只有一份獲聘做兼職。（任葆穎攝）

勞工處：嚴謹處理每宗申請

勞工處表示，會嚴謹處理每宗申請，就每個申請職位進行初步甄別，審視申請僱主的人手情況、輸入勞工的理據、職位空缺的聘用條件，包括職責範圍、入職條件等，並確保僱主擬提供的薪金達到每月中位工資及招聘條件合理。

處方稱，會繼續密切留意本地勞工市場及各行業人力情況的變化，持續檢視優化計劃的運作和實行安排，致力保障本地工人優先就業。

程展緯呼籲當局剎停輸入外勞。（任葆穎攝）

程展緯料不少個案或比淨康「離譜」 籲剎停輸入外勞

程展緯質疑，不少招聘情況或比淨康集團的個案「離譜」，又認為暫停僱主申請輸入外勞兩年的罰則輕，若須判監「（外勞）申請數字可能減半」。

補充勞工優化計劃前年9月4日起接受申請，政府在兩年期屆滿前須作檢討，惟勞福局長孫玉菡接受《NOW》訪問時透露，計劃由首批外勞抵港計起，而非申請期，料明年上半年才完成檢討，期間繼續接受申請。程展緯表示不滿，呼籲當局剎停輸入外勞。