塔巴｜天文台改掛三號波 父上班前攜子追風 笑言港人都鍾意返工
撰文：董素琛
出版：更新：
天文台在今午（8日）1時10分宣布改發三號強風信號，不少打工仔要陸續回到工作崗位。下午約1時，杏花邨港鐵站附近的風勢已經減弱，人流亦已回復至平日水平，不少人進出港鐵站。有市民趁上班前帶兒子到杏花邨追風，指公司規定下班前兩小時「落波」都要上班，他表現自如，笑言「返工個個香港人都鐘意㗎啦」。
▼ 9月8日 天文台改掛3號信號 打工仔經大圍站上班 ▼
+1
今午約1時，在杏花邨港鐵站附近，人流已回復至平日水平。當區經已停雨、風勢減弱，樹木未有再出現搖擺不定的情況。商場的餐廳未出現要排隊的情況，在較早前已陸續營業。
住在杏花邨的韓先生表示，今天特意帶兒子來到追風，指這並非習慣，「諗住晏晝返工之前就帶佢出一出街，今日停課呀嘛」。他說，公司規定下班前兩小時「落波」都要上班，笑言「其實都唔關係嘅，返工個個香港人都鐘意㗎啦」。
韓先生的兒子十分喜歡天氣資訊，認為今天的風勢「八號風球都算勁㗎啦」，但熱愛天文的他笑言「長洲仲勁過呢度」。
+3
