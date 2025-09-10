情婦涉勒索董事　事主稱付100萬　被告仍「一鑊熟」公開合影影片

美容師涉與已婚金融業董事分手後，上載有二人合照的影片到YouTube指控董事「玩女人」及勒索260萬元一案今（10日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）續審。男事主稱被告向他索取200萬元，他最終要求被告簽署保密協議，並付她100萬元作為「和平分手費」。惟被告其後再上載影片，事主估計被告想「一鑊熟」，終決定報警。



女被告李燕林，45歲，美容師，庭上需普通話傳譯。她被控四項在未獲同意下披露個人資料罪和兩項勒索罪。在未獲同意下披露個人資料罪，指她於2022年5月至2023年3月間，未獲X同意下披露其個人資料，包括姓名及容貌，意圖令X或其家人蒙受傷害。

兩項勒索罪指，被告於2022年5月，以恫嚇的方式要求X交出60萬元；及在2022年6月以恫嚇的方式要求X交出200萬元。

被告李燕林(白帽)。(陳曉欣攝)

被告涉要求X交出200萬元後 才會收手

男事主X今續在屏風後作供，庭上今播放私人助手Y在2022年6月初，要求被告將影片下架的電話錄音。Y轉達X想等被告冷靜下來，才會與她見面，並請求被告下架影片。被告最終要求X在6月15日到她的家商議，但拒絕在見面前將影片下架，又謂如X失約便要「執生」。

在見面前2天，X約見大律師，對方獲建議報警。被告在見面時提出X交出200萬元，她才會收手，X直指被告「痴線」和沒可能，續指大律師意見指被告的行為有機會犯法，X出於同情心亦建議被告找律師。X表示，他願意付一筆錢給被告，前提是被告簽署保密協議。

X稱開出100萬元本票給被告 作為「和平分手費」

X其後聘請律師，並和被告簽署保密協議。X開出100萬元本票給被告，作為「和平分手費」，條件是被告需要刪除影片和不公開二人關係，被告遂刪除了影片。惟同年9月，X獲銀行告知其個人資料在網上被洩漏。X查證後發現YouTube上有影片公開他與被告的多張照片，X認為只有被告會做這些事，被告或懷恨在心，不滿未獲200萬元，想「一鑊熟」而再上載影片。X表示當時他「見唔到完嘅一日」，終決定報警。

X稱他報警後，獲警署回覆證據不足。及至2023年3月，X再度在網上發布影片，X向私隱專員公署求助，署方聯絡Goole成功下架影片，並稱會採取行動。

此外，X作供時一度哽咽稱禍不及妻兒，不解被告為何要提及知道他家地址。

案件編號：DCCC842/2023