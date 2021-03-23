元朗721白衣人案　辯方求不公開證人資料　官：法庭要平衝知情權

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-23 10:34

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件今日（23日）續審，案件今日展開辯方案情。首被告王志榮及次被告黃英傑均決定不出庭作供，但次被告打算傳召一名辯方證人，卻要求不要公開該證人的名字、公司名等資料，因本案較敏感，擔心會惹來騷擾。法官葉佐文稱法庭要平衡公知情權，現正休庭讓大狀準備就此申請作進一步陳辭。

6名否認控罪的被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)，他們被控暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。

案中被告。(詳看下圖)

辯方要求寫紙交代證人資料

第二被告黃英傑的代表大狀向法庭稱，黃將不會出庭作供，但將傳召一名證人，惟他們要求不公開該證人的名字、公司名稱等資料，希望可以透過「寫紙」，只向法庭及控方交代，法官葉佐文卻稱，一般而言，除非公開相關資料會令證人尷尬、造成人身安全威脅，不然證人都會「開名」，法庭要平衡公知情權。

證人擔心店舖受滋擾

大狀進一步解釋，因為本案較敏感，亦會被廣泛報道，證人擔心店舖名被公開，會惹來騷擾。案件稍作休庭，以便大狀進一步向證人作解釋及了解其意向。

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020

2019年7月21日西鐵元朗站白衣人事件的發生經過。(詳看下圖)