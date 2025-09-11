今日新聞8分鐘｜總督察何兆東與妻涉貪案｜Charlie Kirk遇刺亡

將軍澳道3車相撞釀2傷 1男癱倒在地 往將軍澳交通受阻

今日（11日）上午7時37分，觀塘將軍澳道往將軍澳隧道方向有3車相撞。現場圖片可見，一名白衫男子癱倒在路邊地上，涉事車輛零件散落一地。救援人員到場，兩名男司機身體痛及頭暈，同被送往聯合醫院治理。

西半山女傭爬8樓外牆水渠跌傷 負創離開 警街頭搜索尋獲送院

今日（11日）上午6時43分，港島西半山般咸道37-47號穎章大廈的居民報案，指發現一名女子在外牆危險位置；其後另一名居民亦報案指一名女子跌在平台，懷疑她由高處墮下。救援人員接報到場，在大廈範圍內沒有發現其蹤影，經搜索後在附近高街近西邊街找到該名女子。女事主菲律賓籍（47歲），手腳擦傷，由救護車送往瑪麗醫院治理。

消息：警國安處帶走吳文君父親到警署助查

警方國安處於7月25日懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的人士，包括袁弓夷、何良懋及錢寶芬等人，涉嫌干犯《香港國安法》下的「顛覆國家政權罪」。消息指，國安處人員今早（11日）將吳文君的父親帶到上水警署協助調查，至中午12時左右離開。

謝霆鋒母校HKIS創校團體指控管理團隊違協議 年賺3億服務有錢人

位於淺水灣的香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）疑發生管理風波，美國路德會（The Lutheran Church – Missouri Synod，LCMS）今日（11日）以創辦團體名義發聲明，指受託於美國路德會負責學校日常管理的Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）管理層涉嫌多次且持續嚴重違約，行為包括在知情下屢違反《營運協議》、教育局指引、通告及合約及内部章程等。

美國路德會在聲明指，創辦香港國際學校初衷是建立一所秉持基督教價值觀，並開放予不同階層學生的學校，以服務整個香港社區，而根據《營運協議》，香港國際學校必須遵從該方向管理，但美國路德會認為HKISAL現今的管理模式已與創校初衷背道而馳，似乎只為富裕階層服務。

教育局表示，密切監察全港學校，包括國際學校的管治與運作，首要關注學校的學與教質素，以及學生的福祉，而局方將密切關注情況，以確保機構的運作不會影響學生的福祉。由於法律程序進行中，教育局現階段不作評論。

總督察何兆東與妻涉貪案 何擬承認接受利益等4罪 案明年5月答辯

總督察何兆東與其妻涉收受欺詐案商人逾110 萬元現金和禮物，並向該商人洩露警方資料被控。案件今（11日）在區域法院再訊，律師透露控方雙方達成認罪協商，何會承認其中4項罪名，其妻所涉控罪將會存檔處理。法官李慶年遂把案押後至明年5月18日，何到時會正式答辯及作求情，何沒保釋申請繼續還押，其妻則准原有條件保釋。

辯方透露，何擬承認兩項公職人員接受利益，及兩項公職人員行為失當等合共4罪。

特朗普盟友 右翼名嘴Charlie Kirk演講時遭槍擊身亡

美媒引述猶他谷大學（University of Utah Valley）​​9月10日報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統盟友，保守派評論員查理柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學​​的一場公開活動中遭槍擊。特朗普其後在社交平台發文指，查理柯克傷重不治。

Charlie Kirk遇刺｜被翻曾說「捍槍權死也值得」 網民：一語成讖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日在猶他州的猶他谷大學（University of Utah Valley）進行演講時遭到槍殺死亡。事後，無論是自由派或保守派民眾都對此表示哀悼，但前者進一步強調事件顯示了槍械管制的重要性，更有網民翻出柯克2023年曾在一場活動上表示，為了捍衛擁槍權及其所保護的權利，即使每年都有人在槍擊案中被殺也值得。如今，成為槍擊案中的亡魂，網民驚嘆：「真的一語成讖」。

尼泊爾示威變「焚城」官邸國會遭殃 前總理妻嚴重燒傷｜有片

尼泊爾社交媒體禁令引發年輕人上街示威，警方武力鎮壓，迄今造成25人死亡，633人受傷。政府宣布解除禁令後示威未有平靜跡象，反而愈演愈烈，不單政府建築、國會大樓、剛宣布辭職的總理奧利 （KP Sharma Oli）私邸遭縱火，就連前總理卡納爾（Jhala Nath Khanal）的家也無法倖免，其妻被嚴重燒傷送院

印尼峇里島洪災至少6死4失蹤 首府登巴薩2建築倒塌

印尼官員9月10日表示，度假島嶼峇里島（Bali）本周發生洪災，至少6人死亡、4人失蹤，並導致峇里島首府登巴薩（Denpasar）的主要道路通行受阻。