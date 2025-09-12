詐騙｜警方調查：八成受訪大學生曾中招　6%金錢損失　最多170萬

騙子在香港無處不在，不論年輕人還是長者，都應小心。警方反詐騙協調中心早前進行首階段「大學生詐騙認知調查」，發現超過八成受訪大學生曾遭遇詐騙，其中6%蒙受金錢損失，平均損失金額約為港幣4萬元。



受訪的本地學生最高損失金額為港幣40萬元，平均損失金額約港幣1.4萬元；內地受訪學生最高損失金額則達港幣170萬元，平均約港幣7.7萬元，相當於本地學生的5.6倍，即高出4.6倍。



警方反詐騙協調中心早前在城市大學、教育大學、理工大學、香港大學進行首階段大學生詐騙認知調查，訪問共3,189名大學生。結果顯示，共有2,631，即82%受訪的大學生曾經受騙。若區分本地生與內地生，受騙比例同為相若，分別佔82%及83%，而因此損失金錢的，同佔6%。

不過，損失金額上內地生多出不少。受訪的本地學生最高損失金額為港幣40萬元，平均損失金額約港幣1.4萬元；內地受訪學生最高損失金額則達港幣170萬元，平均約港幣7.7萬元，相當於本地學生的5.6倍。

在蒙受金錢損失的受訪學生中，近五成選擇報警，近三成向親友求助，其餘約兩成因金額較小、嫌麻煩或感到羞愧等原因未向他人求助。

調查亦揭示大學生遇到最常見的五類詐騙手法，假冒公安、銀行等官方機構來電佔64%，其次為高薪兼職詐騙，佔38%，其餘包括限時優惠或中獎詐騙、投資詐騙、網購詐騙，各分別佔約兩成。

調查另外亦發現，男性在判斷詐騙風險方面的能力普遍較女性弱；本科生和研究生捲入高危陷阱的風險較博士生高；非本地生較本地生更易捲入投資群組等高危陷阱。