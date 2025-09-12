詐騙｜警方調查：82%受訪大學生曾中招　6%有金錢損失　最多170萬

騙子在香港無處不在，不論年輕人還是長者，都應小心。警方反詐騙協調中心早前進行首階段「大學生詐騙認知調查」，發現超過八成受訪大學生曾遭遇詐騙，其中6%蒙受金錢損失，平均損失金額約為港幣4萬元。



受訪的本地學生最高損失金額為港幣40萬元，平均損失金額約港幣1.4萬元；內地受訪學生最高損失金額則達港幣170萬元，平均約港幣7.7萬元，相當於本地學生的5.6倍，即高出4.6倍。



（左起）青年協會副總幹事陳文浩、金融管理局助理總裁（法規及打擊洗黑錢）陳景宏、警務處商業罪案調查科高級警司羅國凱及理工大學徐鑫教授講解大學生受騙調查結果及防範計劃。（警方提供圖片）

警方9月「防騙月」加強青少年防騙教育

警方表示，今年1至6月共有957名專上院校學生被騙，當中本地生及內地生分別佔比67.3% (644名)及32.7% (313名)。

打擊騙案的其中一個重點就是要加強青少年的防騙教育，9月舉行「防騙月」，推出一系列的措施及活動，旨在提高青少年的防騙意識，會與銀行業界及香港金融管理局緊密合作，致力於青少年群體中推廣防騙知識並推出不同防詐措施。

本地生與內地生受騙比例同為相若

警方反詐騙協調中心早前在城市大學、教育大學、理工大學、香港大學進行首階段大學生詐騙認知調查，訪問共3,189名大學生。結果顯示，共有2,631，即82%受訪的大學生曾經受騙。若區分本地生與內地生，受騙比例同為相若，分別佔82%及83%，而因此損失金錢的，同佔6%。

(警方反詐騙協調中心圖片)

受騙內地生最高損失170萬 本地生最高損失40萬元

不過，損失金額上內地生多出不少。受訪的本地學生最高損失金額為港幣40萬元，平均損失金額約港幣1.4萬元；內地受訪學生最高損失金額則達港幣170萬元，平均約港幣7.7萬元，相當於本地學生的5.6倍。

在蒙受金錢損失的受訪學生中，近五成選擇報警，近三成向親友求助，其餘約兩成因金額較小、嫌麻煩或感到羞愧等原因未向他人求助。

(警方反詐騙協調中心圖片)

(警方反詐騙協調中心圖片)

最多人墮假冒官方機構來電騙案

調查亦揭示大學生遇到最常見的五類詐騙手法，假冒公安、銀行等官方機構來電佔64%，其次為高薪兼職詐騙，佔38%，其餘包括限時優惠或中獎詐騙、投資詐騙、網購詐騙，各分別佔約兩成。

(警方反詐騙協調中心圖片)

調查另外亦發現，男性在判斷詐騙風險方面的能力普遍較女性弱；本科生和研究生捲入高危陷阱的風險較博士生高；非本地生較本地生更易捲入投資群組等高危陷阱。

(警方反詐騙協調中心圖片)

於10間大學派發手打檸檬茶 鼓勵學生完成詐騙認知調查

警方於開學季，針對本地與內地學生舉辦了一連串宣傳活動，包括：

．透過大學鼓勵新生完成網上學習套件，截至8月31日，本學年共18,154名新生（包括本地及內地學生）完成套件

．與持份者合作：與銀行和地產中介合作，派發「乖巧寶寶」防騙單張和貼紙、實施學生銀行帳戶監察機制、推出防騙廣告宣傳片、聯同「乖巧寶寶」推出新宣傳品及全新宣傳車

．開學季舉辦32場防騙教育講座/活動，覆蓋超過4,000名學生

．安排「乖巧寶寶」主題車走訪17間大專院校，向學生及教職員傳遞防騙訊息

．與支付寶香港聯手於十間大學派發手打檸檬茶，鼓勵學生完成大學生詐騙認知調查



警理工大學徐鑫教授公布首階段大學生詐騙認知調查結果。（警方提供圖片）

轉介受騙或因騙案被捕學生到青協接受輔導 降低再中招風險

警方及香港青年協會支援受騙學生及家長，在獲得受騙或因騙案被捕學生同意後，警方會將相關個案轉介至青協，由專業社工提供進一步支援學生及學生家庭，包括心理輔導及家庭關係輔導，協助紓緩其心理及生活壓力，並降低再次受騙或重犯的風險。

警方稱，先導計劃已於今年8月展開，現階段主要為「騙案預警計劃」中識別的學生受害人提供轉介服務。截至目前，已有5名學生受害人及3名被捕學生獲轉介至青協，服務對象主要是18至22歲，部分個案涉及金額驚人，高達300萬元。