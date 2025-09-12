租置計劃小規模重推機會高 消息：先選數條屋邨問意向｜施政報告
撰文：韋景全
出版：更新：
施政報告2025下周三（17日）公布，房屋相關政策續是焦點之一。消息指，讓公屋租戶以扣除地價及低廉價錢購買居住中單位的「租者置其屋計劃」，在相隔近20年後重推呼聲高。不過，重推計劃傾向以小規模形式進行，房委會或會揀選數個屋邨，並先諮詢居民購買意向。
有政黨就曾建議，重推租置計劃以市值約20%至25%作定價，令住戶每月供款及住屋開支不超過平均入息的25%，在此前設下，大部份單位預計定價介乎80萬至90萬元。
第一期租者置其屋計劃1998年推出，至2005年8月暫停，期間計劃涵蓋39條公共屋邨，出售的屋邨全部都是於1981年至1994年期間落成，出售時樓齡近20年至接近「新樓」均有。
消息指，施政報告2025傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃，目的在於測試租戶「原址上車」意欲，房委會會先揀選數個屋邨諮詢居民購買意向，以小規模重推計劃。
民建聯是呼籲重推公屋租置計劃的政黨，該黨指原有租置計劃雖有折扣，但部份定價與家庭實際負擔能力仍有落差，因此建議如重推，以市值約20%至25%，並考慮平均家庭入息、實際負擔能力訂定價格，住戶每月供款及住屋開支不超過平均入息的25%，壓低入場門檻，如大部份單位預計定價介乎80 萬至90萬元，避免原計劃「有心但無力」困境。
民建聯又建議設首五年禁售期，僅可原價售回房委會，之後可進入「第二市場」但設售價上限並必須補價方可公開出售，有效防止投機炒賣，保障資源分配公平，並提出以石排灣邨作首個試點。
舉報濫用公屋獎3日收200舉報投訴 何永賢有信心刑事化今年內立法舉報濫用公屋獎$3000│房委會2年回收5000公屋單位 等於1條駿洋邨舉報濫用公屋獎｜何永賢反駁篤灰損鄰里：挺身而出才維護鄰里關係「舉報濫用公屋獎」下周三推 梁文廣：錦上添花 料無人惡意舉報舉報濫用公屋獎｜下周三起實施 成功舉報最高可獲3000元獎金