迪士尼20周年｜忠粉日本客第九次入場　為女親製「米妮裙」慶賀

為慶祝香港迪士尼樂園度假區20周年，園方於今日（12日）開園時間，舉辦「20周年奇妙開園時刻」活動，邀請迪士尼代表等參與，並舉行表演，吸引不少訪客觀看。有來自日本的遊客購入全年通行證，稱喜歡香港迪士尼，多年來到訪此處9次；她又為慶祝香港迪士尼20周年，特意用上3天時間為女兒親手製作「米妮」造型裙。



為慶祝香港迪士尼樂園度假區20周年，園方於今日（12日）開園時間，舉辦「20周年奇妙開園時刻」活動。（陳葦慈攝）

為慶祝香港迪士尼樂園度假區20周年，園方於今日（12日）開園時間，舉辦「20周年奇妙開園時刻」活動。（陳葦慈攝）

日本遊客情傾香港迪士尼 曾到訪9次

早上約9時30分，已有大批來自世界各地的訪客等候入場，不少人進場後留步觀看園方安排的「20周年奇妙開園時刻」活動，一系列迪士尼角色人偶與在場人士打招呼；有觀眾在表演期間拍手歡呼。

來自日本的遊客Sayaka Kishi和女兒 Honoka Kishi對來到香港迪士尼樂園表示開心，女兒說最喜歡的角色是米妮老鼠。Sayaka Kishi稱，今次是第9次到訪香港迪士尼樂園，為慶祝迪士尼20周年，她用上三天時間，親手為女兒設計今天身穿的米妮老鼠造型的打扮，笑言衣服閃亮多彩（shiny and colourful）。

Sayaka Kishi是次打算與女兒留港旅遊3天，並在今天晚上入住迪士尼酒店，預計整個在港行程花費約一百萬日元。她說喜歡香港迪士尼樂園，並已購入全年通行證。

Sayaka Kishi稱，多年來曾到訪香港迪士尼樂園9次，為慶祝迪士尼20周年，她用上三天時間，親手為女兒設計今天穿的衣服，笑言這套衣服閃亮多彩（shiny and colourful）。（陳葦慈攝）

另一位來自台灣的遊客鄭小姐，與友人到訪香港迪士尼，她認為樂園是一個「很開心、很歡樂」的地方，並打算參與晚上舉辦的晚會活動。她隨身攜帶著從東京迪士尼購入的袋、Duffy掛件公仔等迪士尼角色精品，稱是次已是她今年內第三次到訪香港迪士尼樂園。

來自台灣的遊客鄭小姐為到迪士尼而訪港，她隨身攜帶一系列迪士尼精品。（陳葦慈攝）

來自台灣的遊客胡小姐（左）認為，相較東京迪士尼，在香港迪士尼較容易找到人偶拍照打卡。（陳葦慈攝）

她們此行打算留港兩天，稱是為到訪迪士尼而訪港。身旁友人胡小姐認為，相較東京迪士尼，在香港迪士尼較容易找到人偶拍照打卡。談及行程花費，她們笑言「沒有想那麼多」，但稱打算在園內購入優惠商品。