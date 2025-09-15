情婦涉勒索人夫260萬　辯稱投入全部感情愛事主　放片上網為續聯

45歲美容師分手後涉勒索董事人夫260萬元案，女被告今（15日）出庭作供，她稱與事主X初交往時不知對方有家室，否則絕對不會跟X開始，她又稱得知後很傷心，因她是：「投入全部感情來愛他。」被告又稱她只曾要求買新車，無提過要買保時捷。被告稱她後來返回大陸，回港後無法找到X，X後來接了她的電話，並稱會找她，但X在通訊軟件把她「拉黑(封鎖)」，她把兩人的照片製成影片並放上網，只是想X再找她，別無他想。



女被告李燕林，45歲，美容師。她被控4項在未獲同意下披露個人資料及兩項勒索罪。在未獲同意下披露個人資料罪她於2022年5月至2023年3月間，未獲X同意下披露其個人資料，包括姓名及容貌，意圖令X或其家人蒙受傷害。兩項勒索罪指，被告於2022年5月，以恫嚇的方式要求X交出60萬元；及在2022年6月以恫嚇的方式要求X交出200萬元。

女被告李燕林(右)稱知X有家室很難過，因當時已愛上了他。(陳曉欣攝)

知X有妻難過因已愛上了他

女被告以普通話自辯時稱，她在2011年從內地來港，2017年與X相識，2020年起交往，X每月給她4萬元現金，不用她工作，她曾問X是否講真，X說：「聖誕老人不會騙人。」二人交往了3個月時，被告抱怨X很少陪她，X那時才承認有家室，他又稱對老婆沒有感情。被告直言好難過，但稱：「我已經愛上他。」所以接受X有家庭。X表示他不能離婚，但承諾會照顧被告一輩子。

強調從沒說過要保時捷

被告續稱，她在2021年12月初與X商量買車，X認為被告不熟香港路況，買二手車較合適。被告則稱，她有朋友買二手車後經常要維修，故想買新車，被告又說：「由頭到尾沒講過要買保時捷。」被告又稱，她曾花費過萬元買蟲草煲湯給X喝：「我是投入全部感情來愛他。」

X稱會找她卻「拉黑」其帳戶

被告指，她在翌年農曆新年後回內地，3月回港後打過很多次電話給X，都找不到人，後來終有人接聽，X說他不在港，有些事不方便在電話講，他回港後也許會找她。但X之後在通訊軟件「拉黑（封鎖）」被告。被告在4月將二人的合照剪成影片放上網，希望X見到影片會找她，沒有其他目的。

X願續照顧但生活費減至2.5萬

X在5月中發現影片後，相約被告在咖啡店見面。被告憶述X透露有官司在身，老婆亦發現二人關係，他暫時不能與被告見面，但他會繼續照顧被告，生活費則減至每月2.5萬，被告很理解X，沒有異議。

案件編號：DCCC 842/2023