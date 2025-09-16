國慶交通優惠｜城巴4至11歲小童免費坐　機場巴士等5類路線不適用

【國慶節／乘車優惠／城巴】城巴將於10月1日國慶節推出小童免費乘車優惠，涵蓋逾160條日間巴士路線，屆時4至11歲的乘客使用小童八達通或其他城巴接受的電子支付工具乘車，系統不會扣除任何車資。優惠不適用於城巴機場快線（A線）、口岸路線（B線）、觀光城巴（H線）、通宵路線（N及NA線）及非專營巴士路線。城巴相信優惠有助市民在國慶慶祝氛圍中，一家大小留港消費。



▼2024年10月1日 大批市民遊客灣仔金紫荊廣場看國慶煙花匯演▼



+ 22

城巴將於10月1日國慶節推出小童免費乘車優惠，涵蓋逾160條日間巴士路線。（資料圖片）

為配合國慶日慶祝活動，城巴將於10月1日推出小童免費乘車優惠，涵蓋逾160條日間巴士路線。當日4至11歲的乘客使用小童八達通或其他城巴接受的電子支付工具，在上車時如常拍卡、掃瞄或感應支付工具，系統將不會扣除任何車資，即可享用免費巴士旅程。

城巴相信推免費乘車優惠助市民留港消費

城巴相信推出免費乘車優惠，能有助市民在國慶慶祝氛圍中，無縫穿梭全港各區，相關路線範圍遍布香港、九龍及新界，一家大小能把握機會搭上城巴開心出遊、留港消費。

優惠不適用於城巴機場快線等。（資料圖片）

五類型城巴路線不適用國慶乘車優惠

優惠不適用於城巴機場快線（A線）、口岸路線（B線）、觀光城巴（H線）、通宵路線（N及NA線）及非專營巴士路線。市民可瀏覽城巴網頁（按此）或下載城巴APP，掌握有關路線的最新乘車資訊及獲取最新消息。