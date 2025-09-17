施政報告2025｜北都鬆綁、房屋政策、免稅額、公僕問責　重點一覽

【施政報告派錢、施政報告懶人包、施政報告直播、樓巿】行政長官李家超今日（17日）發表《施政報告》2025，新一份《施政報告》主題及沿用綠色封面，以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題，在驅動「引進來、走出去」 發揮「出海」平台作用篇章，李家超指港府會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。



《施政報告》2025北部都會區發展、有什麼拆牆鬆綁政策料是重點、優化引入外勞的「補充勞工優化計劃」、推行高級公務員責任制亦是焦點。《施政報告》2025惠民措施、重點消息一覽。



施政報告2025房屋政策有什麼？居屋綠置居轉讓限制年期 白居二配額

．居屋綠白表配額比例由40：60調升至50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人，達致一舉兩得。

．為增加白表人士透過二手市場購買未補價資助出售房屋的機會，房委會由下一期「白表居屋第二市場（白居二）計劃」起，再增加1 000個配額，總數達7 000個；1 000個新增配額的其中一半會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。

．避免白居二配額因個人意願轉變而被浪費，房委會發出批准信的數額將適量大於白居二配額，讓購買單位的配額得以盡用，以盡量滿足買家期望。

．提升居屋和綠置居面積較大單位的比例，以回應市場需要。

．放寬新出售單位的轉讓限制年期由15年降低至10年，以鼓勵居民上進上流，適用於下一期起推出的居屋及綠置居。

．推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的單位，讓長者可獲得額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。

施政報告2025有什麼重點｜初生子女額外免稅額/鼓勵生育

．延長初生子女可享額外免稅額的時間，由一年增至兩年。由2026/27課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額（即26萬元）。措施適用於該課稅年度末所有未滿兩歲的子女。

．進一步加強日間嬰幼兒照顧，未來三年將新增15所資助幼兒中心，合共提供約1 500個零至三歲的兒童日間照顧服務名額，比現時規模增加近一倍。社署亦會適當地把較多的服務名額撥作照顧零至兩歲的嬰幼兒。

．在校課後託管服務方面，我們會在本學年擴充「在校課後託管服務計劃」，名額不再設上限，方便家長外出工作。

．為方便孕婦輪候醫療服務，設立關愛窗口。基層醫療署並會聯同香港家庭計劃指導會、衞生署轄下的母嬰健康院及醫管局婦產科，提升婦女在孕前、產前和產後的健康教育和服務，提供實用資訊。

．支援輔助生育方面，人類生殖科技管理局已修訂法例，今年12月生效，取消供自用的配子和胚胎的法定儲存期限，為有意生育人士提供更大靈活性。醫管局會繼續增加輔助生育服務名額，2025-26年度會由兩年前的1 100個增至1 500個。

推廣家庭友善，會繼續透過《好僱主約章》鼓勵更多僱主參與，及實施有利育兒的家庭友善僱傭措施，如彈性工作時間。

施政報告2025有什麼重點？外勞

推出措施打擊濫用「補充勞工優化計劃」（優化計劃）行為，明日起，優化計劃下申請輸入侍應生及初級廚師時將要求：

．僱主進行本地招聘時間由四星期延長至六星期，期間必須每周參加一次勞工處舉行的實地招聘會。

．實行更嚴格的人手比例，由現時以每名申請僱主的所有職位為基礎計算，改為以申請職位計算。換言之，僱主申請輸入侍應生及初級廚師各一名，便須已聘用本地全職侍應生及初級廚師各兩名。

施政報告2025有什麼重點？狗隻食肆牌照

．政府會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。寵物餐廳可為業界帶來全新商機。

施政報告2025有什麼重點？支援中小企/還息不還本

．將「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品的申請期延長兩年，並將「還息不還本」安排再度延長一年。政府亦會鼓勵銀行繼續以包容態度，更具彈性處理還款能力良好的企業的信貸需要。

．寬減收費，減輕營商壓力。政府將減收非住宅用戶50%的水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為10,000元及5,000元，預計約26萬個非住宅用戶受惠；減收工商業污水附加費50%，預計約35 000個主要為飲食業的商戶受惠。另外，豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等23的牌照及許可證首次簽發或續期費用，預計逾6萬個持牌人受惠。以上各措施為期一年。

施政報告2025重點是什麼？新資本投資者入境計劃｜住宅成交價門檻降

．「新資本投資者入境計劃」要求申請人在港投資不少於3,000萬元，其中房地產投資額（無論是住宅或非住宅）現最多只算入1,000萬元。我們會優化計劃，如購買非住宅物業，可算入額由1,000萬元提升至1,500萬元，物業成交價則仍不受限制；如購買住宅物業，可算入額維持1,000萬元，但可算入的住宅物業投資會放寬，成交價門檻由5,000萬元下調至3,000萬元。

施政報告2025有什麼重點？北部都會區｜訂立加快發展北都專屬法例

．訂立加快發展北都專屬法例，授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司；為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金；管理指定地區跨境流動的便捷方法，包括人流、物流、資金流及數據和生物樣本流，吸引科研及高端製造業落戶香港；加快批出建築圖則；放寬各分區大綱圖的准許用途及微調發展參數；加快繳付徵收土地的賠償等。

施政報告2025有什麼重點？處處有非遺

．在康文署指定設施引入市場營運模式，提供更多元的增值活動，包括在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地作租用、推出收費的旅客導賞、開發更多文創產品，提升體驗和經營效能。我們亦會探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運及在指定試點營運沙灘，建設康樂休閒及水上活動熱點。

．政府會加強推廣地區非遺特色，打造「香港處處有非遺」。

施政報告2025有什麼重點？北部都會區｜設北都發展委員會

．成立由行政長官擔任主席的「北都發展委員會」，下設三個工作組：

「發展及營運模式設計組」 —— 由財政司司長任組長，按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，包括為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，制訂公私營合作模式如「建設–運營–移交」（BOT）等；研究從「價高者得」招標轉向「產業綁定」的「雙信封制」；並設計不同融資方案，包括股份制、債券、政府注資及「土地參股」等。發展局正就洪水橋約23公頃產業用地進行產業園公司的政策研究，待向「發展及營運模式設計組」匯報後會在今年內公布建議。

「大學城籌劃及建設組」 —— 由政務司司長任組長，成立調研專班，研究北都大學城發展模式，實地考察不同地方大學城的成功模式，廣納本地、內地和國際知名大學校長或代表等意見。小組亦會研究把香港優勢學術領域與產業深度結合發展的路徑，以及促進內地和國際領先的大學或研究中心進駐的策略。

三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。小組將就三批土地的發展定位及願景作出建議，並考慮以產業為導向，例如在洪水橋╱厦村新發展區一帶，融合鄰近高端專業服務和職業專才培訓聯動發展；牛潭尾一帶則可考慮配合新田科技城和河套區的整體創科發展，包括生命健康科技產業，並與第三間醫學院及綜合醫教研醫院等聯動發展。

「規劃及發展工作組」 —— 由財政司副司長任組長，負責由規劃到執行的全流程管理，就統籌整合規劃、工程、土地、交通、環保等作全面部署，促進產業進駐，創造職位和提升生產力。小組特設專案監督辦公室，加強工程審批的統籌和監督，並設時限和分階段通報機制，以加快速度。

施政報告2025有什麼重點？北部都會區｜拆牆鬆綁措施

．引入快速審批制度，採納各地優秀的建築方法，結合海外和內地的成功建造技術、用料和設備等，降低工程成本並縮短工期。

．以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目，藉此吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流，發揮拉動作用，再落實長遠發展，其中會就洪水橋商業用地施行「分階段開發」模式邀請巿場提交意見。

．以多元開發模式，包括原址換地、「片區開發」等，推動市場參與，加速發展。

．靈活批撥土地，推動企業落戶和投資。倘若以租約而非地契批出，租期可長於七年，提供更大彈性。配合不同產業政策，可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。

施政報告2025有什麼重點？直資學校/DSE/借殼辦學

．直資學校可申請上調非本地生人數，教育局將以試點形式容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。

．會透過不同國際和內地教育展覽和活動，向各界推廣文憑試在國際上的認受性，讓文憑試考生有更多升學選擇。

．教育局會加大打擊違規提供文憑試課程或「借殼辦學」的做法。我們已設立舉報機制、進行突擊巡查，和進一步明確明年文憑試自修生報考安排，今年內制訂《私立學校實務守則》及設立「私校名冊」，提升辦學水平。

施政報告2025有什麼重點？公務員問責｜部門首長責任制

．為進一步強化治理，政府建立「部門首長責任制」，將其承擔部門主體責任的機制系統化、制度化，並強化公務員評核機制，深化不斷求進的文化。亦會成立「AI效能提升組」，統籌和指導各政府部門有效應用人工智能（AI）技術，並研究重組不合時宜的工作流程，推動科技革新

．部門首長責任制主要目的：

．把司局長就制訂政策須政治問責和公務員就執行政策須行政問責兩者，更好銜接起來，並說明兩者的角色。

．推動部門首長建立有效管理團隊與運作系統，破瓶頸、補短板，持續優化工作流程，不斷提升部門效能。

．當部門出現問題，須查找不足、予以改善，並釐清責任誰屬，按缺失輕重情況，依照公務員管理制度進行相應行政或紀律處理，後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。

．部門首長責任制調查機制：

按照問題大小輕重程度，將調查分為兩個級別處理：

．第一級： 若問題屬一般性質，調查由部門首長負責，查找不足，予以改善，並按照公務員管理制度對過失人員作出相應行政或紀律處理。

．第二級： 如部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色時，調查由專為責任制設立的調查小組負責，查找不足與釐清責任。該小組獨立於政府系統，以確保調查公正獨立；小組可調查任何級別公務員，確保調查全面；小組了解政府一般運作，確保調查能有效率地盡快完成；小組將為常設隊伍，隨時候召，確保其肯定性和準備性。

施政報告2025重點是什麼？留學香港

．加大推廣DSE的國際認受性，並進一步吸納國際優質師生來港，支持國際學校發展，持續提升教師專業水平和課程質素，加強數碼和科技教育。

．香港各大學現時政府每年提供15 000個資助學額給本地生，這學額政府會明確維持，不會減少，確保本地生現時入讀資助課程的狀況不變。至於非本地生以自費方式留學香港的非資助學額會獲准增加。由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增至120%。

．「城中學舍計劃」便利市場把現有商業大廈（包括酒店）改作學生宿舍時免卻改劃手續，且可保留過剩地積比。即日起，不只商廈改裝，在拆卸原有商廈後重建的全新學生宿舍亦能受惠於計劃的利便措施，包括保留過剩地積比。政府今年內更會預留全新商業或其他土地作興建新宿舍，會邀請市場提交意向書。

施政報告2025有什麼重點？AI效能提升組

．為進一步提升政府效能，成立「AI效能提升組」，統籌和指導政府部門：

．於工作中有效應用AI人工智能技術。研究重組工作流程（process re-engineering），與時並進。推動部門進行科技革新，以提升效能。

．政務司副司長將擔任組長，創新科技及工業局（創科局）局長和數字政策專員分別擔任副組長及秘書長；同時邀請一位業界代表擔任副組長，引入新思維和市場實務經驗。「AI效能提升組」將按優次與部門研究提升效能的需求，可先考慮與市民接觸面較大的部門；部門亦可主動提出要求，請「AI效能提升組」優先提供協助。

施政報告2025有什麼重點？協助本地傳媒發展香港以外的網絡

．政府會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。

施政報告2025有什麼重點？「引進來、走出去」發揮「出海」平台作用

．金管局會推動銀行業尤其內地銀行在港設立區域總部，利用香港優勢，輻射開拓東南亞和中東等地區市場，提供更全面的跨境金融方案。

．吸引更多內地企業在港設立財資中心，於2026年上半年完成研究優化稅務寬減措施。

．金管局和沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）已簽署諒解備忘錄，創立達10億美元的新投資基金，用於香港和其他大灣區城市「出海」到沙特阿拉伯的企業。

．金管局會聯同香港銀行公會、香港總商會、香港工業總會等帶領銀行及中小企前往越南等東南亞市場拓展商機，匯聚業界力量支撐「出海」平台發展。

．政府會充分發揮香港展覽業的優勢，鞏固香港作為內地品牌「走出去」和環球品牌「引進來」的最佳平台，同時支持業界舉行更多有利推動品牌發展的活動。

．推動碳排放核算服務發展，助力「出海」企業滿足國際對綠色貿易的減排要求和標準。

施政報告2025有什麼重點？遊艇經濟/港艇北上

．增加約600個遊艇新泊位，涵蓋前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目。

．推進「機場城市」遊艇港灣建設，額外提供超過500個泊位，包括可容納80米以上超級遊艇的泊位。

．放寬對訪港遊艇要求，並設立遊艇動態監察系統，容許訪港遊艇無須在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位，於香港安全有序地自由航行和在政府指定水域範圍內錨泊。

．提升電子業務系統，容許訪港遊艇提前一站式提交入境資料，以便相關部門進行預先審核。

．授權內地相關機構為當地船長進行考試及提供短期培訓課程，便利內地訪港遊艇船長獲得在香港水域航行的資格，並適時拓展至海外地區推行。

．推動粵港澳遊艇自由行系統建設，與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施。

施政報告2025有什麼重點？大狀王/西九文化區學院

．西九文化區管理局會舉辦更多高知名度的國際性大型活動，包括第二屆「香港國際文化高峰論壇」、「亞太表演藝術中心協會2026年年會」等。

．除了在國際和內地巡展M+和香港故宮文化博物館的展覽和館藏，M+也與國際知名博物館聯合策展；並籌劃《大狀王》13進行更多內地巡演，將其打造為經典長演音樂劇。

．年底啟用西九碼頭，提升西九交通便利，加強文化藝術、娛樂消費和旅遊互動發展。

．成立「西九文化區學院」，為本地及國際和內地文藝機構和從業員提供專業培訓。

施政報告2025有什麼重點？香港黃金中央清算系統

．推動香港機場管理局（機管局）及金融機構在港拓展黃金倉儲，以三年超越2 000噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐。

．推動金商在港建立或擴建精煉廠，並與內地研究在內地進行來料加工，精煉黃金後出口至香港作交易及交割用途。

．建立香港黃金中央清算系統，為國際標準黃金交易提供高效可信的清算服務，並邀請上海黃金交易所參與，為未來與內地市場互聯互通做好預備。

．豐富黃金投資工具，協助發行人發行黃金基金，支持開發新產品，如代幣化黃金投資產品。

．支持業界成立黃金行業協會，建立與政府和監管機構的交流平台，加強推廣及吸引「一帶一路」客戶，強化人才培訓。

施政報告2025有什麼重點？「同股不同權」/股票結算T+1

．會透過「科企專線」協助內地科技企業來港融資，加強對國家建設科技強國的金融支持；進一步完善主板上市和結構性產品發行機制；研究優化「同股不同權」上市規定；探索縮短股票結算周期至T+1；推動更多海外企業來港第二上市；協助中概股以香港為首選回歸地；推動港股人民幣交易櫃台納入「股票通」南向交易。

施政報告2025有什麼重點？太空經濟

．推動航天科技發展，支持太空經濟。

．政府已在「InnoHK創新香港研發平台」成立香港太空機械人與能源中心，支援國家嫦娥八號任務。「創新及科技支援計劃特別徵集（航天科技）」提供逾1億元，支持大學六個研發項目。商經局同步研究簡化低軌衞星的牌照審批，並推動未來6G應用。港投公司亦會推進與商業航天和太空經濟有關聯的投資。

