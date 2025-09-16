尖沙咀婚宴酒家「星薈」疑結業　消委會接6宗投訴　涉款逾49萬元

尖沙咀婚宴酒家「星薈」近日傳出結業，消委會今（16日）回覆指，截至昨日下午5時，共接獲6宗有關「星薈」酒樓懷疑結業的投訴，涉及總金額494,000元，最高金額的1宗涉及$109,000。消委會正嘗試聯絡酒樓負責人了解事件，並促請對方盡快向受影響消費者清楚交代現況及安排。



（「星薈」Facebook圖片）

「星薈」主打婚宴，宣傳標榜「擁有270度景致露台作證婚場地或席前酒會」。（「星薈」Facebook圖片）

消委會回覆查詢指，截至2025年9月15日下午5時，共接獲6宗有關「星薈」酒樓懷疑結業的投訴，涉及總金額$494,000，最高金額的1宗涉及$109,000。

消委會正嘗試聯絡酒樓負責人了解事件，並促請對方盡快向受影響消費者清楚交代現況及安排。消委會表示，如接獲投訴，會按既定程序處理並知會投訴人個案進度及結果。