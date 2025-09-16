水務署前分判商偽造巡查報告　串謀詐騙460萬服務費　四被告認罪

一名水務署前分判商董事及其三名僱員，涉向水務署提交載有虛假資料的配水庫巡查報告，誘使署方兩年間向公司發放服務費共約460萬元，早前被廉政公署落案起訴。四名被告今日（16日）在區域法院承認串謀詐騙，法官將案件押後至11月18日判刑，各被告還柙懲教署看管。廉署今日亦向法院申請充公被告在本案涉及的犯罪得益，相關聆訊將排期舉行。



廉政公署早前落案起訴一名水務署前分判商董事及其三名僱員。（資料圖片）

四名被告分別是44歲劉浩基，竣才工程有限公司唯一董事兼股東；以及竣才三名時任僱員，即34歲文員李穎圖、41歲的雜工郭家禧及郭家祺。四人今日承認共兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。

偽造巡查報告騙水務署460萬服務費

案情指，2020年7月至2022年6月期間，竣才獲水務署分判巡查新界東區內約40個配水庫，以維持配水庫的安全及設施狀況的定期合約。水務署規定分判商須指派特定數量的三人巡查隊伍每日巡查配水庫，並須製備每日巡查報告，以及附上巡查配水庫設施時拍攝的照片。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現竣才於案發期間，並沒有依照水務署上述的巡查規定。廉署調查發現，劉浩基先後指示郭家禧、郭家祺及竣才其他員工拍攝配水庫設施的照片，並修改照片的拍攝日期及時間，令相關照片看來是在不同日子拍攝。竣才員工又按劉浩基指示，以該等照片製備相應的每日巡查報告，並提交予水務署。

此外，劉浩基及李穎圖又指示竣才員工製備虛假值勤紀錄，虛報巡查隊伍每日均有根據水務署規定妥為巡查配水庫，而每次巡查均由三人一同進行。各被告藉該串謀詐騙勾當誘使水務署向竣才先後發放服務費用共約460萬元。

廉署申請充公劉浩基的犯罪得益

法官將案件押後至11月18日判刑，各被告還柙懲教署看管。廉署今日亦向法院申請充公劉浩基在本案涉及的犯罪得益，相關聆訊將排期進行。