施政報告・直播｜李家超談官員責任制：機制對優秀公務員更公道

行政長官李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，披露「部門首長責任制」細節，最嚴重後果可以扣薪、革職等。李家超下午出席記者會時說，要提升政府效率，就要加強管理公務員，就如「將軍管好士兵」，機制對優秀公務員更公道。他又首度談及去年炒兩名局長林世雄及楊潤雄的原因：「過去有問責官員，因為我對佢唔滿意，或者有更好嘅，我換咗啲政治問責官員。」



早前盛傳的重推的租置計劃最終《施政報告》無提，預料也成為《施政報告》記者會焦點。《香港01》直播。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（任葆穎攝）

改革部署發展方向更清晰

記者會上，李家超先發言介紹《施政報告》，他說施政報告政策重視策略部署，重提自己過去三年來積極改革，不斷以改革求變為重心，凝聚共識讓社會有共識，否則無人認同做不到，經過三年他認為有堅實基礎。他指除了短中期針對社會認同方向外，都重視長遠規劃及系統佈局，通過改革部署發展方向會更清晰，今次是改革加部署，更全面，兩個主軸都重視就是發展經濟、改善民生。

他指，改革最終目的是改善民生，現時有條件做深做廣，施政最終目的是市民福祉。他指，覺得這個時候發揮優勢很重要，很多東西是新的，例如世界貿易秩序重塑，經過過去三年亂到治有穩定基礎，政府很支持他的施政理念、很團結、精力集中，要不斷用香港優勢。他指，社會要共同創造價值，做更好的未來，所以施政報告壓軸是談民生。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（任葆穎攝）

政府面對財政壓力 民生工程要定優次

李家超表示，民生是施政初心，不過政府面對財政壓力，儲備較以前少，做民生工程要定下優次，形容社福、醫療、教育政策做得對，加大資源是應該的。他指，三個範疇用了經常開支60%，每個局平分資源應該有不夠8%，十五個局其實不平分，但都覺得重要，長遠而言對所有人有影響。社福方面，他指如何平分資源是經常要思考的問題。他認為社福、醫療、教育三個範疇跟民生關係密切，上任之後不斷增加資源，已經較上任後增加20%，約560億元。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（任葆穎攝）

公營房屋供應量較上任時增加80%

李家超指，上任後房屋是重中之重，公營房屋未來五年供應量18.9萬，數目未必有概念，其實是較上任增加80%，多謝同事在崗位努力，令供應改變了頭輕尾重。以前可能是三七比，現時原則上頭重尾輕。公屋輪候時間已經少了1年。

另一方面是大量增加居屋供應，未來五年會增加一半。他指，居屋增加很重要，大家買到居屋機會都會增加，十年後買私人房屋又升呢。

醫療方面，白內障手術流程可以提速提效，李家超指可以加快10%至20%；外科手術輪候時間縮短10%，約10周。基層醫療方面，他指用家增加，目標是十八區都有康健中心，加入乙型肝炎篩查，或轉介服務等。癌症方面，他指會加大力度改善醫療服務。中醫藥方面，他指會大力發展，中醫院有專科。

李家超：大力打擊黑工

勞工方面，他指2023年研究輸入勞工計劃，當時香港勞動人口因為老齡化等原因，2023年時的勞動力較高峰時期少19萬人，特別是60歲以下人士，當年勞工職位短缺81500個。他指，現時有些行業缺人，但部分行業未必缺人，針對樓面及初級廚師方面有加強防濫用措施，因為這兩個工種佔了外勞大部分，同時要大力打擊黑工。

精準扶貧方面，李家超形容政府做到成績，如社區客廳等。支援長者措施亦加碼，又鼓勵生育，增加托兒輔助名額。食肆發牌方面他指會不斷優化，希望戶外發牌制度加快。至於放寬食肆牌照讓寵物狗進入餐廳，細節由食環署研究。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（任葆穎攝）

李家超談問責制：過去有官員我唔滿意、我換咗

他表示上任後不斷加強治理，建立以結果為目標的政府，有全動員機制。設立部門首長責任制方面，他指要提升政府效率，要令公務員強化管理，要管部門首長、首長管轄下會有效，就如「將軍管好士兵」。他指部門首長責任制是管執行部門，講好政治問責與行政問責關係，制定政策是局長，常秘協助局長制定。

過去有問責官員，因為我對佢唔滿意，或者有更好嘅，我換咗啲政治問責官員。 行政長官李家超

他強調，公務員現有制度都有行政問責，部門首長一向有責任要負，過去都有首長因為部分原因被處理，今次是系統化。經新機制調查後，由行政及紀律處分，可以革職。他又稱，評核機制可以令人更明白，如何幫助或懲處公務員。

特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

教育方面，他指香港很有優勢，可以將大學教育推動成國際樞紐，最近一年多成績有目共睹，本地學生交流都多了、視野廣闊了。文體旅方面，他指香港的藝術品交易中心地位已經是世界第三大，有優勢。而遊艇經濟方面，他指已經拆牆鬆綁，但強調海上安全重要，對此有信心。

他總結指，香港有很好的優勢，包括國家、國際優勢，同時享有但有時忽略了，外國經濟體都羨慕香港，一帶一路機遇無限，營商環境世界前列，內聯外通幫助國際市場進入內地。他指，施政報告策略及行動令香港更觸目，要爭取國際機構落戶香港，特別是亞洲基礎設施投資銀行，吉隆坡有經貿辦希望今年正式開幕。此外，他指與團隊除了今日之外都會一直解釋政策，會努力落實施政報告理念。

特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

不公平的評核機制對優秀公務員不公道

提問環節，有記者關注部門首長責任制是否與公務員評核機制架床疊屋，李家超回應指，部門首長責任制和公務員評核機制一直存在，但沒有制度化，形容「沒有制度就會產生問題」，例如處理是否公道，失職是否會有後果？

例如發生事，我搵邊個人查呢？遴選升職時，我去決定邊個好呢？ 李家超

他希望這個機制能夠更公道、更清晰，有清晰的分級，「不公平的評核機制對好有心、好優秀的公務員不公道。」

望助媒體開拓商業市場 不會干預媒體運作

《施政報告》提及，會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，李家超指得香港媒體優秀，很值得發揚光大。他強調，傳媒在營運方面應對不同的壓力，希望能幫媒體開拓商業市場。此外，拓展香港媒體網絡更能團結一齊，說好香港故事。

李家超又表示香港傳媒是很專業的，今次計劃是逐步推行的，今次是認真有想法與本地傳媒說好香港故事，看到媒體業面對很多不同挑戰，這只是提供協助的一部分，想為本地傳媒拓展新營商機會，不會干預媒體運作。

特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。（廖雁雄攝）

設「部門首長責任制」 失職公務員可被扣糧、革職

李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》，公布「部門首長責任制」細節。當部門出現問題，會按照公務員犯事的大小輕重程度，分兩級制調查，釐清責任誰屬。輕則由部門首長負責，查找不足並改善，按照公務員管理制度對過失人員作出行政或紀律處理。

如部門出現嚴重問題，或有跡象顯示可能涉及部門首長，將設獨立調查小組負責，由現有的「公務員敍用委員會」擴大職能處理，可邀外部專家參與。後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。