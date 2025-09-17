紫荊黨前黨員涉騙黨19萬　被告稱曾付20萬予自稱國安公署男子

紫荊黨前黨員李佳斌涉騙黨19萬案續審，被告今(17日)在東區法院出庭自辯。他堅稱沒有騙款，反指黨主席李山稱有人欲捐1000萬給黨，叫他覓合適慈善機構收款，以作避稅之用，他找來「共同走過有限公司」，李帶他見一名姓劉男子，劉自稱是國安公署人員，他懷疑劉是該捐款人。被告稱公司收購價為20萬，但李與劉商討後增至40萬，其中20萬交給了劉，然而劉最終未捐款，李反要被告付款接管公司。被告堅稱他無騙黨的錢，反而在收購時曾墊資1萬作訂金。控方卻質疑劉是虛構人物，又指收購價由始至終是20萬，被告不同意。



被告李佳斌（30歲，商人）被控1項欺詐罪，指他於2021年8月至11月期間，在港欺騙李山及汪韌，訛稱收購「共同走過有限公司」需港幣逾46萬元，意圖詐騙汪給他46萬，並涉騙取約19萬元。

紫荊黨主席李山曾出庭作供。(陳蓉攝)

紫荊黨前執行委員伍俊飛曾任「共同走過有限公司」的董事，後來遭被告換走。（資料圖片/李宇婷攝）

李想用慈善機構收款以便扣稅

被告出庭自辯稱，他是香港長者文化交流促進會副秘書長，該會會長胡裕明與紫荊黨主席李山是老朋友。被告在2021年6月一次海鮮晚宴上結識李，二人其後去南丫島考察。翌月，李問被告及胡有無慈善機構可介紹，透露有金主想捐1000萬給黨，黨想用慈善機構名義收款，方便捐款人申請扣稅。被告在8月成為紫荊黨黨員，並兼職黨辦公室副主任，月薪8千元。

公司名有共字 李稱改得好

被告在胡搭路下介紹「共同走過有限公司」，並在8月中確立收購，被告憶述李認為公司名有個「共」字，「個名改得好」，所以紫荊黨想收購。

曾與姓劉自稱國安公署人員見面

李在8月帶他到香格里拉酒店見一名姓劉的男子，他認為是劉就是欲捐1000萬元的「金主」，劉當時還送了一盒寫住中央軍委辦公廳中南海特供的茶葉給他和李，劉說他「呢世人第一次收到」，印象很深，他認知劉是中央軍委辦公廳駐港人員，後來對方自稱為國安公署的人員。

李表明不要收據 20萬交給了劉

被告談到收購過程指，他最初與「共同走過」的Anson討論時，得知收購價是20萬元，後來李和劉商討後，收購價增加至40多萬。其後管財務的黨員汪韌給他20萬元，他在茶餐廳將20萬元現金交給「共同走過」的Justin，李指示要不留合約和收據，所以沒有收據。被告其後再6.8萬元交給Justin，並將20萬元交給劉。

劉最終沒有捐款 李要被告接管公司

被告堅稱從無私吞款項，更曾墊支1萬元作訂金。在完成收購後，被告確認最終劉沒有捐款。李在2022年表示「共同走過」沒有實際用途，要求被告付46萬元接管。

為維護黨形象轉妻子當董事

被告又提到他將「共同走過」的董事，由黨員伍俊飛換成其現任妻子袁甜的經過。他指2022年「共同走過」獲政府資助辦活動，當年黨內有聲音呼籲給機會「黑暴分子」，有黨員曾拜訪美國政治團體，伍亦曾在群組發布與三合會成員的合照。被告稱很多人認為不符合黨的形象，他為了「共同走過」的形象和發展而換董事。被告堅稱，他從無想過詐騙，一直想代表黨參選。

與劉的訊息遭自動刪除

被告在盤問下同意，他沒徵詢黨內意見便將董事換為自己妻子。被告表示他與劉的訊息被「釘釘」應用程式自動刪除了。控方質疑，劉是被告虛構出來的人，「共同走過」的收購價由始至終也是20萬元，被告否認。

案件編號：ESCC 234/2025