施政報告｜政府將研究重建模範邨　邨民憂不適應新環境不願搬

特首李家超今日（17日）公布2025施政報告，當中提到將研究重建位於鰂魚涌的香港最舊公屋模範邨。有居民認同屋邨設施陳舊，但不願搬走，「幾廿歲唔適宜換環境。」



模範邨是全港首三個發展的公共屋邨之一，當中五座大廈在1952至1953年興建，而C座則在1970年代興建。消息人士表示，重建計劃包括全邨，主要研究如一旦重建，可將居民搬到哪裡。



位於鰂魚涌的模範邨。（廖雁雄攝）

位於鰂魚涌的模範邨。（廖雁雄攝）

位於鰂魚涌的模範邨。（廖雁雄攝）

模範邨圖輯：



+ 3

模範邨共有七座，外牆不時有棚架，有工人進進出出，亦有部分外牆油漆已剝落。

模範邨外牆不時有棚架。

有工人進進出出。

亦有部分外牆油漆已剝落。

在模範邨居住了20多年的謝女士贊成重建，因為她不喜歡模範邨的設計，認為地方都被停車場霸佔了，導致屋邨無甚設施，連讓小孩玩樂的公園也沒有。

不過，她表示十分喜歡模範邨的地理位置，除了交通方便外，亦不「當風」，望即使重建後也可獲原區安置。

謝女士贊成重建，因為她不喜歡模範邨的設計。

另一位邨民吳先生持相反意見，他很滿意現時在模範邨的生活，認為住得十分舒服，也不覺設施缺乏。他直言在這裏住了20多年已習慣了，不願搬走，所以也不希望重建。

吳先生很滿意現時在模範邨的生活。

董女士同樣不贊成重建。她認同屋邨設施陳舊，「幾廿年就一定舊㗎喇」，但同樣表示住得十分舒服、交通十分方便，所以十分喜愛這裏，不願因重建而搬走，「幾廿歲唔適宜換環境。」