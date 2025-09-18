施政報告·直播｜設專法加快發展北都　甯漢豪預期明年內完成立法

【施政報告2025／李家超／施政報告／北部都會區／北都】行政長官李家超昨日（17日）宣讀任內四份《施政報告》，其中一個重點是加快北部都會區發展，包括成立「北都發展委員會」、訂立「加快發展北都」專屬法例，又提出簡化行政措施，拆牆鬆綁。



財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸及發展局局長甯漢豪，今日（18日）下午2時舉行記者會，預料會闡述相關措施。



為了加快發展北都，政府計劃訂立專屬法例，授權政府成立法定園區公司，設立專項撥款渠道引入資金，加快批出建築圖則等。甯漢豪出席記者會時表示，希望未來數個月做好相關的立法研究，最快明年初展開公眾諮詢，明年中提交立法會首讀，爭取明年內完成立法工作。

行政長官李家超昨日（17日）宣讀任內四份施政報告，當中不少篇幅都與加快北部都會區發展有關。（資料圖片）

