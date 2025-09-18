施政報告·直播｜陳茂波：無意調整全年GDP增長預測　維持2%至3%

【施政報告2025／李家超／施政報告／北部都會區／北都】行政長官李家超昨日（17日）宣讀任內四份《施政報告》，其中一個重點是加快北部都會區發展，包括成立「北都發展委員會」、訂立「加快發展北都」專屬法例，又提出簡化行政措施，拆牆鬆綁。



財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸及發展局局長甯漢豪，今日（18日）下午2時舉行記者會，預料會闡述相關措施。



行政長官李家超昨日（17日）宣讀任內四份施政報告，當中不少篇幅都與加快北部都會區發展有關。（資料圖片）

為了加快發展北都，政府計劃訂立專屬法例，授權政府成立法定園區公司，設立專項撥款渠道引入資金，加快批出建築圖則等。甯漢豪出席記者會時表示，希望未來數個月做好相關的立法研究，最快明年初展開公眾諮詢，明年中提交立法會首讀，並爭取明年內完成立法工作。

外界關注為何設有專項撥款渠道，她認為，因公司以市場模式參與，涉及許多投資決定和「商業敏感資料」，如像工務工程審批難符要求，強調立法會在過程會有參與，確保有適當平衡，促進人流、物流和資金等。

陳茂波表示，預計專項首筆款項，仍須先得到立法會審批，取得資金後再注入園區公司，讓公司自行運用。他表示，園區公司有管治體系並設有董事局，相信局內會有政府及公眾代表監察，亦會有交代機制，如定期或每年有年報表，確保財政有一定透明度。他又以科學園為例，園方也設有招商引資，均有監察機制。

談及起動資金是多少、撥款會否設有上限等，陳茂波僅稱，具體如何實行，要留有彈性運作，「訂條件唔係聰明」。他又強調，「即使唔係（出）大份錢」，也有多種方式確保政府主導產業方向，例如設有服務合約，「限死做咩唔做咩」，另可掌有投票權大、具否決權的股份等，好好運用不同法律工具及權力，「唔係下下用自己資金」。

至於園區公司如有收益會否「分紅」，他表示，公司由政府全資擁有，「賺到都係政府錢」，但會留有彈性是否將花紅分給政府。他舉例機管局，如有盈利會分派給政府，但之後發展第三跑道，則毋須「分紅」。

