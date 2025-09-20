鰂魚涌拆彈．交通消息｜逾20條巴士路線改道　6條電車路線停駛

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局今日（20日）拆彈，料港島交通今日上午大受影響。



警方表示，拆彈工作料至日間，經評估後港鐵港島線管道有足夠距離，運作不受影響。另封路範圍進一步擴大，警方呼籲各位駕駛人士，如非必要，請勿前往受影響地區。



運輸署指，因應鰂魚涌一段英皇道來回方向全線封閉，共有21條專營巴士日間路線受影響而須改道，主要改經東區走廊行駛；電車方面，來往筲箕灣與堅尼地城、上環及跑馬地的來回方向暫停服務；其餘路線正常或提供臨時服務。



▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼



鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

【04:33】運輸署宣布，以下日間巴士路線將改道行駛︰

(1)隧巴第102、106、116、606、606A、613、608和682號線(來回方向)；

(2)城巴第2、2A、8H、18X、33X、77、81、82、85、99、722、A12號線(來回方向)；及

(3)城巴第82X號線(往柴灣方向)。

專營巴士營辦商會陸續在巴士站張貼通告通知乘客。乘客需特別留意改道和取消車站的安排，並可參閱巴士公司網頁或流動應用程式，了解個別路線的最新服務詳情。

為了配合拆除在鰂魚涌一處地盤發現的二戰時期炸彈的工作，電車服務於下述時間實施下列臨時服務安排，頭班車開始直至另行通告︰

暫停服務︰

1. (東行) 堅尼地城 往 筲箕灣

2. (東行) 上環(西港城) 往 筲箕灣

3. (東行) 跑馬地 往 筲箕灣

4. (西行) 筲箕灣 往 跑馬地

5. (西行) 筲箕灣 往 上環(西港城)

6. (西行) 筲箕灣 往 堅尼地城

正常 / 臨時服務︰

1. (東行) 堅尼地城 往 跑馬地

2. (東行) 石塘咀 往 北角

3. (東行) 跑馬地 往 北角

4. (西行) 北角 往 跑馬地

5. (西行) 北角 往 石塘咀

6. (西行) 跑馬地 往 堅尼地城

當局通宵處理。（陳永武攝）

【03:00】運輸署在官網表示，因突發事件，鰂魚涌以下路段現已封閉：

(1)濱海街介乎英皇道與華蘭路之間的全線：

(2)英皇道(往柴灣方向)介乎民康街與華蘭路之間的全線；及

(3)英皇道(往銅鑼灣方向)介乎祐民街與芬尼街之間的全線。

駕駛人士請考慮改用其他道路，並遵從在場警務人員指示。

此外，以下受影響的巴士路線須改道行駛:

(1)隧巴第N122號線(來回方向)；

(2)城巴第N72號線(來回方向)；

(3)城巴第N8X號線(來回方向)；及

(4)城巴第NA12號線(來回方向)。

有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

運輸署助理署長/市區 鄒炳基表示，因應警方的封路，目前有四條夜間巴士路線會受到影響，需要改道。（陳永武攝）

【02:30】運輸署助理署長/市區 鄒炳基表示，因應警方的封路，目前有四條夜間巴士路線會受到影響，需要改道。

如果警方的行動到明早仍未完成及解封，經英皇道的一段路將會有超過20條日間巴士路線受到影響。署方已與巴士公司商討改道安排，進一步消息會稍後公布。署方呼籲市民，如果沒有需要，請不要進入封鎖區域。

【02:30】為了確保公共安全，現有的封路範圍將會擴大，包括以下路段：

介乎芬尼街至華蘭路的一段英皇道，東西行線將會全線封閉。

介乎芬尼街至華蘭路之間的一段海堤街，以及整條華蘭路亦會全線封閉。

在擴大封鎖範圍內，還有一些內街受到影響，包括糖廠街、海光街、海灣街，以及部分太古城道也會相應封閉。換言之，封路範圍將會擴大，希望各位市民留意。

封路後，交通改道安排：

沿英皇道東行的車輛，只可在芬尼街調頭。

沿英皇道西行的車輛，需要經基利路和祐民街調頭轉回東行。

沿海澤街往海堤街方向的車輛，只可經芬尼街駛出英皇道，並只能右轉向西行。

沿太古城道西行的車輛，過了「東隅」後，只可右轉往太裕路。

【02:20】港鐵表示，根據警方最新評估，警方在鰂魚涌進行的拆彈工作不會影響港鐵列車服務，港島綫及將軍澳綫今天（9月20日）會維持正常服務。鰂魚涌站A及B出入口將會暫時關閉，請乘客使用其他出入口。

港鐵會繼續留意有關情況，作出配合，有需要時會加強港島綫列車服務。

【02:08】警方表示，拆彈工作料至日間。經評估後港鐵港島線管道有足夠距離，運作不受影響。

【01:32】電車公司公布，今日（20日）電車來往北角總站及筲箕灣總站的服務暫停。其餘電車路線維持服務，提醒市民留意香港電車官方網站公布最新車務狀況。

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

▼9月19日晚上撤離情況▼

