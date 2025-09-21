港大與藥廠合作培訓藥劑師打流感疫苗　30人已獲證書可提供服務

港大李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系，今（21日）與生物製藥公司葛蘭素史克(GSK)簽訂合作備忘錄，推出全港首個藥劑師疫苗接種培訓計劃，獲得證書的藥劑師可於社區藥房提供疫苗接種服務。



公布指，現時逾200位藥劑師已完成基礎培訓，其中超過30位獲得證書。團隊表示，計劃現階段以流感疫苗為主，未來將視乎政策逐步擴展至其他疫苗種類。



港大李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系與GSK簽訂合作備忘錄，推出全港首個藥劑師疫苗接種培訓計劃。（港大醫學院提供）

藥劑師須完成至少4小時工作坊、10小時網上自學課程 並通過評估

公布指，該計劃旨在提高疫苗覆蓋率，分流供應醫療系統壓力。參與計劃的藥劑師需完成至少4小時工作坊，內容涵蓋疫苗儲存、注射技術及過敏反應處理；學員亦必須完成約10小時的網上自學課程，並須通過臨牀技能客觀結構化測驗(OSCE)及線上評估。

在監督下為5人接種疫苗 可獲發牌2年

參與的藥劑師必須在資深醫療專業人員監督下，為5人接種疫苗，完成之後可獲發為期兩年證書。

港大李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基表示，藥劑師在全球疫苗接種工作中的角色不斷擴展，不僅限於施打疫苗，還包括教育患者、管理庫存及推動公共衞生。他指，有關計劃不僅加深市民對社區藥劑師的認識，亦可拓展疫苗接種點，強化疫苗監測和公共衛生策略，舒緩公營醫療壓力。