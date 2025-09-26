華為高層涉非禮女下屬罪成　趁事主酒醉嘔吐時摷胸　正待終極上訴

華為港澳企業業務原總經理季翔，2022年仍任職華為時，與公司同事外出工作及午膳後，涉嫌在一輛公司的七人車上摸一名女下屬胸部。女事主事後報警，季翔經審訊後被裁定非禮罪成，被判囚六星期。季去年曾向高等法院上訴，認為原審官未妥善處理辯方案情，又呈上他在公司任職25年的紀念冊，惟上訴仍被駁回，維持原判。

季已向終審法院提終極上訴，根據司法機構網頁，季已取得上訴許可，現正等待終院排期聆訊。



2023年4月，華為港澳企業業務總經理季翔出席活動。（資料圖片）

上訴人季翔，47歲，被控於2022年12月3日，在香港非禮女子X。

事主X稱午飯有飲酒並少少斷片

案情指，季翔與X當時於同一公司工作，季翔是X的上司，當日兩人及其他人曾到西貢用膳，之後坐一輛七人車離開。

X稱她穿著運動裝，並有長袖外套，午膳期間她曾喝半支至四分三支白酒，覺得頭暈，並有「少少斷片」。她記得要人扶她上公司安排的七人車，她坐在後排右邊位置，季翔則坐在中間，同排右邊有一名姓丁的同事。

X稱嘔吐時遭季掃背摷胸

X稱她上車後嘔吐，有人遞了膠袋給她，她指在旁的季用右手上下掃其背，左手則「摷」其胸，並隔著衣服摸，且力度不輕，她曾嘗試推開但不果。她指季翔持續這行為，她當時很驚慌，沒想過會發生這樣的事情。後來車上的人先後落車，她是最後一個下車。她返家後，曾致電上司及表姐，表姐到X家安慰。

X一星期後在表姐陪同下報警，並稱她與季翔並無結怨。

2022年10月，華為香港企業業務總經理季翔出席活動。（資料圖片）

季翔稱見X嘔吐前往協助無非禮

季翔卻稱，當日他原本坐在司機旁位置，他見X嘔吐，在旁的丁同事又睡著了，他便轉到X旁位置坐下，並拿膠袋讓X嘔吐，亦有拍她頸下位置。他指X「嘔下停下」，其後車上的人先後下車，季翔因聞到嘔吐味，自己也嘔了兩啖，於是收起膠袋，期間沒有非禮過X。

原審官信X供詞裁罪成

案件於2023年在九龍城法院審訊，原審裁判官認為X雖然酒醉，但非不省人事及沒有知覺，她能詳細清晰道出事發經過，被盤問亦無動搖，裁定季翔罪名成立，並判季入獄6星期。

2016年季翔任職華為時出席活動。（資料圖片）

上訴指原審官未妥善處理辯方證供

季翔獲准保釋等候上訴。高等法院去年就季翔的申請作聆訊，代表季的律師認為裁判官錯誤接納X的證供，未有妥善處理季所提及的案情各證供，認為裁決武斷偏頗，要求推翻原判。

指X對車上的人有偏頗看法

季翔的律師又指，X雖然聲稱與季無結怨，但她對季有一定程度的厭惡，亦對車上的人有偏頗看法，作供時甚至形容所人都是「一個黨」，又懷疑司機和車上的其他人聯手。

2019年季翔任職華為時出席活動。（資料圖片）

高院官認為裁決並無不妥

高院法官姚勳智去年10月下判辭卻認為，X作供時能清楚表達有人在她背部由上至下的動作，不肯定辯方證人是否在車，她亦坦白回應，她亦能道出一些細節，例如席間季翔的位置、點菜建議、車輛安排，及上下車次序等，明顯地她並無任何記憶問題。

原審官亦清晰理解季翔的說法，並經考慮及分後決定不接納，當中並無不妥之處。

季翔上訴呈公司工作25年紀念冊

至於季在上訴時提到他內地無刑事紀，並呈上他在公司工作25年的紀念冊，姚官指原審官已表明知季翔無刑事紀錄，至於那紀念冊，姚官認為對本案關鍵證供並無幫助，最後認為原審裁判官的裁斷正確，維持原判。

上訴人季翔已向終審法院提出終極上訴。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

已獲終院上訴許可正排期聆訊

季翔在上訴被駁回後，已向終審法院提出終極上訴。根據司法機構網頁的資料，季已取得上訴許可，現正待排期聆訊。

據了解，季翔目前已離職華為。《香港01》記者向華為查詢事件，以及公司對防治性騷擾的政策，至截稿前未有回覆。

案件編號：FAMC 38/24；HCMA 14/2024

