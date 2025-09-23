颱風樺加沙澳門｜下午1時實施低窪地區疏散撤離　17:00發8號風球

本港天文台表示，超強颱風「樺加沙」的外圍雨帶開始影響廣東東部，其環流廣闊，風勢猛烈，對廣東沿岸構成嚴重威脅。與本港相鄰的澳門同樣備受樺加沙吹襲，澳門政府今日（23日）表示，將於下午一時執行風暴潮低窪地區疏散撤離計劃；氣象局將於下午5時改發8號風球。



澳門政府今日（23日）表示，將於下午一時發出橙色風暴潮警告，同時執行風暴潮低窪地區疏散撤離計劃，至下午5時會收發8號風球。（澳門消費者委員會）

受樺加沙影響，港珠澳大橋將於今午3時起臨時封閉，三地口岸同步封關。澳門保安司司長黃少澤今早表示，澳門海關正與珠海相關部門商討，將預留時間讓住在珠海的部份市民和外傭離境回家，如有消息會盡快公布。

此外，澳門氣象局將於今午一時發出橙色風暴潮警告，並於下午5時改發8號風球。黃少澤指，政府會在橙色風暴潮警告發出時，同步實施低窪地區疏散撤離計劃，並爭取在下午5時前完成。

黃少澤預料，計劃的撤離時間足夠和安全，呼籲私人企業盡量讓員工在8號風球生效前提早離開，以便順利回家或離境。