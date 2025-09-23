颱風樺加沙・澳門最新｜下午5點發8號風球　橙色風暴潮警告生效

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa / 澳門 / 氣象局】超強颱風樺加沙吹襲香港及澳門，澳門政府周二（23日）下午1時執行風暴潮低窪地區疏散撤離計劃；氣象局將於下午5時改發8號風球，周三（24日）凌晨發出9號風球機會高，清晨發出10號風球機會較高；橙色風暴潮警告生效。

《香港01》記者將直擊樺加沙對澳門的影響。



+ 2

【15:40】水浸黑點、天鴿時遭受重創的十月初五街，不少商戶都在門外加裝水閘或擺設沙包，以防水浸，部份水閘更超過兩米高。澳門司警撤離低窪地區的民眾，共361戶、942人需要撤離，包括25間酒店、2間娛樂場所、1間員工宿舍、1間安老院及1間衛生中心。

2025年9月23日15時，超強颱風樺加沙正集結在澳門東南偏東約400公里處，以時速約20公里向西北偏西方向移動，大致趨向珠江口西岸。（澳門氣象局）

【13:57】超強颱風「樺加沙」已進入本澳500公里範圍。按現時路徑預測，「樺加沙」今明兩日持續向西北偏西方向移動，並逐漸靠近本澳，今日(23日)稍後風勢將開始顯著增強，有驟雨及雷暴，本局將於今日下午5時改發八號西北風球。

預測「樺加沙」明日(24日) 凌晨至早上將會相當接近珠江口，有機會於本澳100公里內掠過，屆時本澳風力有機會達12級颶風或以上，最大風力持續時間較長，有狂風暴雨及雷暴，高層樓宇需提防因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響。明日(24日)凌晨改發九號風球機會為高，同日清晨改發十號風球機會為較高。

預料明天(24日)早上將出現顯著的風暴增水，明日日間有機會出現與「天鴿」和「山竹」水平相若的風暴潮水浸，因此本局已於今日下午1時發出橙色風暴潮警告，而傍晚至晚間改發紅色風暴潮警告機會較高。

由於「樺加沙」移動路徑及速度仍存在一定不確定性，請市民密切留意本局最新天氣資訊，提前做好防風防水浸措施，並準備必要的應急用品。

【13:00】橙色風暴潮警告於2025年09月23日13時00分發出。 預測09月24日06時至18時，低窪地區會出現水浸。09月24日10時至14時，水位高度達到最高。

澳門政府今日（23日）表示，將於下午一時發出橙色風暴潮警告，同時執行風暴潮低窪地區疏散撤離計劃，至下午5時會收發8號風球。（澳門消費者委員會）

【13:00】受樺加沙影響，港珠澳大橋將於今午3時起臨時封閉，三地口岸同步封關。澳門保安司司長黃少澤今早表示，澳門海關正與珠海相關部門商討，將預留時間讓住在珠海的部份市民和外傭離境回家，如有消息會盡快公布。

此外，澳門氣象局將於今午一時發出橙色風暴潮警告，並於下午5時改發8號風球。黃少澤指，政府會在橙色風暴潮警告發出時，同步實施低窪地區疏散撤離計劃，並爭取在下午5時前完成。

澳門政府今日（23日）表示，將於下午一時發出橙色風暴潮警告，同時執行風暴潮低窪地區疏散撤離計劃，至下午5時會收發8號風球。（澳門消費者委員會）

澳門政府今日（23日）表示，將於下午一時發出橙色風暴潮警告，同時執行風暴潮低窪地區疏散撤離計劃，至下午5時會收發8號風球。（澳門消費者委員會）

黃少澤預料，計劃的撤離時間足夠和安全，呼籲私人企業盡量讓員工在8號風球生效前提早離開，以便順利回家或離境。