颱風樺加沙｜大澳水位上漲至3米湧出路面　街上商舖被水淹如澤國

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】10號颶風信號現正生效，經過樺加沙一晚侵襲，大澳今早（24日）水位升至3米左右，路面被淹浸如澤國，水深及小腿，居民外出需涉水而行，甚至水淹湧入商舖內，亦有街上大樹被吹倒。



【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位明顯上升，路面被淹浸，有大樹被吹倒。（梁鵬威攝）

大澳早上風勢猛烈，橫風橫雨，海面水位上漲至3米，更超出擋水板，湧到街上。現場所見，大澳路面水浸如澤國，水深及市民小腿，有民安隊隊員巡邏時寸步難行；亦有地舖被水淹湧入舖內，店東似乎「見慣風浪」，氣定神閒地坐在舖中看手機，未有理會水浸至小腿。另外，大澳橫風橫雨，街上有大樹被吹倒。

大澳大地舖被水淹湧入舖，可見水深浸至小腿，店東似乎「見慣風浪」，氣定神閒地坐在舖中看手機。（梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位明顯上升，有人以垃圾收費指定袋作雨衣。（梁鵬威攝）

【超強颱風樺加沙】2025年9月24日，早上約10時，大澳水位上升至市民腳踝位置。（梁鵬威攝）

有民安隊成員在大澳周邊奔走，重新置放沙包，減少水浸影響。政府已呼籲商戶採取措施保護財物，棚屋居民撤離，另外，有長者已離開住所。

約昨日（23日）下午4時，大澳水面風平浪靜，水位比下午12時前低。大澳是本港水浸黑點之一，當局派出不少警員、民安隊及消防協助居民及商戶防災，例如鞏固防水措施及撤離處於低水位的家具。

