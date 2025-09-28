積金易｜所有受托人今年内加入平台　積金局：多重加密資料保私隱

「積金易」平台推出一年多，積金局主席劉麥嘉軒今天（28日）表示，「積金易」的上台安排本月進入最後階段，所有受托人將於今年12月或之前加入平台，與有關工會會、商會及其他持份者磋商後，會適時公布上台時間。



早前有傳積金局將大量用戶資料送往佛山處理，引起私隱隱憂。積金局指，「積金易」在設計、構建和營運的過程中，已高度重視用戶個人私隱及數據安全，包括多重加密個人資料，並定期邀請第三方評估風險及審計等。



積金局主席劉麥嘉軒表示，「積金易」的上台安排本月進入最後階段，所有受托人將於今年12月或之前加入平台。（積金局圖片）

劉麥嘉軒指，「積金易」平台根據政府在儲存及處理保密資料方面的政策，並參考國際資訊安全守則及最佳做法，制定了多層保安措施。（積金局圖片）

「積金易」的上台安排進入最後階段，劉麥嘉軒指最後3個受托人將於接下來3個月陸續加入；兩個強基金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局與其他持份者磋商後，會適時公佈上台時間。積金局指，為確保平台穩定運作，平台讓管理資產規模較小的受託人先行加入，再逐步安排較大型的受託人加入，分散系統負荷，亦可有更多時間觀察平台表現調整。

積金局主席劉麥嘉軒認為，在「積金易」的推動下，首階段的數碼化轉型情況令人鼓舞。（積金局圖片）

24小時監察系統阻截攻擊 獲授權方可查閱個案資料

至於用戶資料安全，劉麥嘉軒指「積金易」平台跟從政府在儲存及處理保密資料方面的政策，並參考國際資訊安全守則及最佳做法，制定了多層保安措施，所有用戶數據及資料，儲存設置於香港境內的伺服器，並受到高規格的保安措施保護，有關安排亦符合《私隱條例》的規定。

劉麥嘉軒指，已多重加密所有個人資料，定期邀請獨立第三方評估風險及審計，並設24小時網絡監察系統，即時偵測及阻截網絡攻擊。只容許獲得有效授權的專職人員，處理用戶行政指令，在「積金易」行政辦公室內的資料保密區，透過加密系統查閱儲存於香港境內的伺服器內與個案有關的指定資料，並禁止複製資料，模式與行業做法一致。