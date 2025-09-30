戚繼光艦、沂蒙山艦入維港　海軍軍艦經鯉魚門往昂船洲基地｜直播

中國人民解放軍海軍戚繼光艦以及沂蒙山艦，9月底執行遠海實習任務，今日（30日）起赴香港組織艦艇開放活動，停靠在駐港部隊昂船洲軍港，10月1日及2日免費開放給已預約市民參觀。兩艘軍艦今日（30日）由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道，再開往昂船洲軍港情況，《香港01》直播。



戚繼光艦（舷號83）今日（30日）早上由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道，再開往昂船洲軍港。（楊凱力攝）

戚繼光艦（舷號83）今日（30日）早上由駛入維港鯉魚門航道，開往昂船洲軍港。（楊凱力攝）

沂蒙山艦（舷號988）今日（30日）早上由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道。（林幸泉攝）

戚繼光艦於2017年2月21日正式下水服役，由中國自主設計建造，達到世界先進水平的教學設備，隸屬於海軍大連艦艇學院。（網上圖片）

戚繼光艦舷號83，艦長163米，艦寬22米，滿載排水量近萬噸，是目前人民海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦。戚繼光艦於2017年2月21日正式下水服役，由中國自主設計建造，達到世界先進水平的教學設備，隸屬於海軍大連艦艇學院。不僅可保障學員近、遠海實習任務，還圓滿完成了多項出國訪問、海外撤僑、重大自然災害救援等非戰爭軍事行動任務。

沂蒙山艦於2016年2月1日正式入列東海艦隊，舷號988。（新華社）

沂蒙山艦於2016年2月1日正式入列東海艦隊，舷號988。沂蒙山艦是中國自行研製設計生產的新型兩棲船塢登陸艦。沂蒙山艦是中國071型船塢登陸艦的第四艘，排水量接近兩萬噸。今年4月，沂蒙山艦首次對上海市民開放參觀。沂蒙山艦可作為登陸艇的母艦，用以運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，也可搭載兩棲車輛，具備大型直升機起降甲板及操作設施。