全運會｜警方：將盡力縮小保安工作對市民影響　料11.15-16最繁忙

第15屆全運會及殘特奧會11月及12月在粵港澳三地舉行，本港將承辦全運會其中八個競賽項目及兩個跨境競賽項目。警方表示，已就各個項目舉行測試賽、跨部門演練，並已與內地及澳門方面建立溝通平台。



警方賽事期間，會出動無人機進行勘察及風險評估、高空巡邏。搜查隊會在比賽開始前封鎖和清空場地，進行徹底的搜查，警方會盡力將影響市民的範圍縮到最小。



警方預計11月15至16日會是香港賽區最繁忙的日子，多項賽事會在港九新界上演，提醒入場觀賽的市民，盡量使用公共交通工具、預留時間提前到達場館以進行安檢。



警方早前舉行記者會，講解就全運會及殘特奧會進行的準備工作。（林遠航攝）

警務處行動部全國運動會（特別職務）高級警司駱偉略。（林遠航攝）

警方日前舉行記者會，講解警方就全運會已進行的準備工作。警務處全國運動會（特別職務）高級警司駱偉略表示，為確保全運會及相關比賽和活動能夠安全、有序及穩妥地舉行，警方會採用多機構合作模式，以有效的行動策略和資源調配來管理各項比賽。

他提到由去年11月至今年6月，為香港賽區舉辦的八個競賽項目及兩個跨境項目都已順利進行測試賽，警方並已在本港所有場地進行跨部門演練，包括實地及桌上演練，以加強警隊與各持份者於賽事期間的全方位協作及應變能力，又已與廣東省公安廳及澳門治安警察局建立溝通平台，互相交流相關安保工作。

大型活動科重點及搜查組警司高仲英。（林遠航攝）

利用無人機進行全方位勘察與風險評估 高空巡邏

大型活動重點及搜查組警司高仲英則指，警方會在賽事期間，出動搜查隊、無人機隊、警犬隊等，進行場地保安及防衛工作。其中，警方現時有約700名無人機駕駛員、600多部無人機，分佈於各個總區當中，警方會就不同賽事的需要作調配，包括在賽前利用無人機在各賽事場館及周邊環境進行全方位勘察與風險評估、在賽事期間及完結作高空巡邏，以分析人流密度，協助實施人流及交通管制措施。

只封鎖場館本身及出入口、緊連場館行人路

高仲英又提到，搜查隊會在比賽開始前封鎖和清空場地，進行徹底的場地搜查，確保場地安全。他表示，警方會盡力將影響市民的範圍縮到最小，包括只封鎖場館本身及出入口、緊連場館的行人路，只會在實質上需要的時候，例如有重要人物到達場館，才會封鎖場館以外的地方，並會做好時間控制，「不會封鎖多於我哋需要嘅時間。」

東九龍總區行動部高級警司葉傑輝。（林遠航攝）

六個項目在東九龍總區範圍舉行 包括啟德體育園七人欖球

東九龍總區行動部高級警司葉傑輝則表示，全運會及特殘奧會共有六個項目在該總區舉行，包括啟德體育園的七人欖球、劍擊和男子手球及特殘奧會硬地滾球項目、香港單車館的場地自行車賽，及早前已舉行的保齡球群眾賽事項目。

除測試賽及大型跨部門演習，東九龍早前已進行跨部門桌上演練，模擬賽事期間，不同場館出現各種突發情況，涵蓋交通安排 、公共安全、人群管理等不同範疇，測試各持份者間的協調及溝通。

葉傑輝又提到，警隊為啟德體育園大型活動散場而設的「離場易」網站，自2月啟用至今，已錄得超過55萬人次瀏覽，警方稍後將推出離場易全運會專用版本，加入全運會相關最新公告、賽事詳情、安檢資訊 、交通安排等。他又提醒入場觀賽的市民，盡量使用公共交通工具、預留時間提前到達場館以進行安檢。

新界北總區交通部執行及管制組警司蕭奕騏。（林遠航攝）

跨境馬拉松比賽當日全面封閉深圳灣口岸 跨境公路單車賽滾動式封路

新界北總區交通部執行及管制組的警司蕭奕騏則表示，該總區將會負責高爾夫球比賽和跨境馬拉松比賽、跨境單車賽的交通安排。其中，在粉嶺高球場舉行的高爾夫球賽，警方會制定特別交通管制措施，有需要時實施交通管控，並會與大會、醫管局、附近學校、地盤及其他相關持份者提前協調溝通。

至於跨境馬拉松比賽、跨境單車賽，警方會與相關部門保持緊密協調跨境安排，加強跨境口岸人手及交通管理，確保賽事安全順利舉行。他又提到，跨境馬拉松比賽賽事當日（11月15日）凌晨直至比賽完結期間，賽道會全面封閉，即深圳灣口岸會關閉。至於跨境公路單車賽當日（11月8日），北大嶼山公路至到迪士尼段來回賽道會一如測試賽採用滾動式封路，以壓縮封路時間。

另外，駱偉略表示，11月15至16日的周末，香港各區會進行多項比賽，包括在新界舉行的高爾夫球、跨境馬拉松賽事，啟德體育園、單車館、紅館、維港亦有賽事，預計當日會最為繁忙，警方會全力配合統籌辦和其他政府部門，並實施人群管理、交通疏導，確保各項賽事可順利有序安全地進行。