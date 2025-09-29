今日新聞8分鐘｜古洞地盤一周3工人猝死｜緬北四大家族一審宣判

北角和富中心私家車自焚 車尾陷火海冒濃煙

北角發生火警。今日（28日）晚上7時22分，警方接獲一名司機報案，指其停泊和富道33號和富中心停車場的私家車，突然起火。消防接報趕至，開喉將火救熄；火警中幸無人受傷。

網上圖片可見，一輛掛有中港牌的私家車尾部被熊熊烈火包圍，火勢十分猛烈，並有濃煙冒出。警方及消防正調查事件。

元朗工廈電錶房爆炸燒傷兩男工 機電署：疑未關電源

元朗發生工業意外。今日（28日）下午2時19分，警方接獲一名男工人報案，指在元朗泰利街2號成發工業大廈電錶房工作期間，懷疑發生爆炸，與同事均燒傷。消防及救援人員到場，發現其中一名42歲姓曾事主臉及上半身燒傷，將他送往屯門醫院救治，其後轉送威爾斯親王醫院留醫，情況危殆；另一名同為42歲的姓林事主則手部燒傷，被送往博愛醫院治理後已出院。

機電工程署回覆《香港01》查詢表示，得悉事件後已即時派員到場調查。初步調查所得，懷疑有人在未有關上電源的情況下，進行帶電工作而發生短路及搶火，釀成意外。其中一名傷者為為註冊電業工程人員，機電署正就是否有人違反《電力條例》進行調查及採取執法行動。

放題男女又食又拎 黃傑龍讚店員處理為典範式教學

一對男女光顧放題火鍋店涉狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走，引起廣泛討論。有經營放題式火鍋及燒肉店的敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，其集團有就處理客人「打包」放題食材作培訓，但沒有白紙黑字指引。

黃傑龍盛讚片中職員處理得好好、好舒服、是「典範式教學」，而飲食業是服務性行業，遇此類事故應盡力「協助」食客：「服務業唔係執法（部門），核心都係服務，唔好成日（諗住）罰人......佢（片中食客）都好配合，無令件事惡化。」

古洞北工人猝死｜遺孀哭訴丈夫爬18層樓沒水喝

45歲地盤工人何海平，上周五（26日）在古洞北公屋地盤內突然暈倒，送院搶救後不治。死者遺孀今日在親友等陪同下到殮房辦理認屍手續，猝然面對巨變，既傷心又徬徨。何太剛於本月初才持單程證來港，原本打算一家團聚，生活漸見曙光，如今孤兒寡婦頓失依靠。

遺孀哭說丈夫向來身體壯健，質疑要行上18層樓，丈夫不適卻沒讓他立即喝水休息，「好好的一個人，給我說走就走了！這樣莫名其妙就在他工地上走了！」哭得肝腸寸斷。

緬北四大家族明家犯罪集團案一審宣判 11人被判死刑

《新華社》報道，9月29日，浙江省溫州市中級人民法院一審公開宣判明家犯罪集團案。對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名被告人判處死刑；對楊正喜、傅成志等5名被告人判處死刑，緩期二年執行；對羅建章、邱智等11名被告人判處無期徒刑；對畢會軍、蔣吉等12名被告人判處二十四年至五年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

羅冠聰被新加坡拒絕入境 星洲內政部：讓其逗留不符國家利益

新加坡政府今日（9月29日）證實，前香港眾志立法會議員羅冠聰日前入境新加坡被拒。新加坡內政部發言人指，讓羅冠聰入境並不符合新加國家利益。羅冠聰涉嫌違反港區國安法，前年被警方國安處懸紅一百萬元通緝，並列為潛逃者。新加坡與香港有移交逃犯協定。

垃圾徵費暫緩｜謝展寰：唔係永久放棄 議員要求經濟復甦重推

垃圾徵費暫緩，環境及生態局繼上周二（23日）八號風球當天透過立法會文件公布，今天（29日）局長謝展寰到立法會環境事務委員會交代。對於當局解釋暫緩決定源於貿易戰下本港經受經濟轉型受壓力，有議員希望經濟復甦便考慮重推垃圾徵費，亦有議員要求當局「果斷少少」提出替代方案。謝展寰多番強調並非永久放棄垃圾徵費，形容政府沒有「熄火」，「如果見到將來有需要，時候合適，都係一個工具」。

印度演員維杰舉行大型競選集 演變成人踩人釀至少39死

英媒引述印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）官員報道，泰米爾知名演員維杰（Vijay）9月27日（周六）舉行一場大型集會期間發生人踩人事件，已造成至少39人死亡，51人受傷。