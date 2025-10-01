十一黃金周｜港府6招治東壩之亂　陳國基國慶日聯鄧炳強等視察

內地十一黃金周假期今日（1日）開始，位於西貢東郊野公園的萬宜水庫風景秀麗，一直是市民及遊客行山打卡熱門景點，由於預期會有大批遊人十一黃金周假期前往萬宜水庫東壩一帶郊遊，當局早前公布採取六項優化措施疏導人流，包括黃金周期間大幅加密小巴服務、調派軍裝人員巡邏等。今早，保安局局長鄧炳強與環境及生態局局長謝展寰聯同政府部門人員到東壩視察。



保安局局長鄧炳強（右三）與環境及生態局局長謝展寰（右二）10月1日聯同政府部門人員到東壩視察。（任葆穎攝）

政府早前公布，在十一黃金周期間，東壩專線小巴9A會加密班次，由原來4架班次增至不少於30架班次，並會在北潭涌閘口前設顯示屏，顯示東壩人流資訊。

查詢景點人流網站：

漁護署：www.hiking.gov.hk/crowd

旅發局：https://www.discoverhongkong.com/tc/plan/traveller-info/national-day-golden-week-special-information.html