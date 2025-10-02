十大傑出青年2025｜女子空手道「世一」劉慕裳、口琴家李俊樂當選

十大傑出青年選舉2025今日（2日）公布結果，本年度主題「敢夢持熱，百煉成傑」，希望帶出香港人在奮鬥追夢的過程上不屈不撓的精神，永葆熱情。



主辦方國際青年商會香港總會正公布今屆傑青名單，已公布6人中有2人是運動員，包括2025年世界運動會金牌得主、女子空手道運動員劉慕裳及前港隊羽毛球代表陳仁傑。



另外4人，分別是由港大醫學院院長劉澤星提名的港大臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管李曦及世界口琴冠軍、青年口琴家李俊樂以及多元音樂人盧宜均。表達藝術治療師鄺文傑亦選。十大傑出青年選舉2025名單，持續更新。



2025年世界運動會金牌得主、東京奧運銅牌得主、女子空手道運動員劉慕裳。（資料圖片/林靄怡攝）

世界口琴節冠軍、青年口琴家李俊樂當選十大傑出青年。（資料圖片/受訪者提供）

殘疾人羽毛球隊總教練、前港隊羽毛球代表陳仁傑。（香港教育大學網頁）

十大傑出青年2025名單（持續更新中）：

1.世界口琴冠軍、青年口琴家李俊樂

2.殘疾人羽毛球隊總教練、前港隊羽毛球代表陳仁傑

3.2025年世界運動會金牌得主、東京奧運銅牌得主、女子空手道運動員劉慕裳

4.香港大學臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管李曦

5.多元音樂人盧宜均（Anna Lo）

6.表達藝術治療師鄺文傑、2003年會考10A狀元鄺文傑

7.青年企業家廖舒衡

8.粵劇名伶林穎施

9.立法會議員黃俊碩

10.香港首席門將葉鴻輝



多元音樂人盧宜均（Anna Lo）當選2025十大傑出青年。（盧宜均Facebook）

香港大學臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管李曦（中）當選2025十大傑出青年。（港大醫學院）

表達藝術治療師鄺文傑、2003年會考10A狀元鄺文傑當選2025十大傑出青年。

十大傑出青年選舉2025今日（2日）公布結果名單。（國際青年商會香港總會網頁）

▼2024年10月8日 「十大傑青」結果公布▼



十大傑出青年2024全名單：

1.運動員有前香港男子劍擊運動員張小倫

2.香港唯一冰雪攀登女運動員、長洲包山后龔子珊

3.香港女子武術運動員莫宛螢

4.前香港女子網球運動員、女子網球港隊隊長張玲

5.港大臨床醫學學院內科學系臨床助理教授麥龍兒

6.科技公司「路邦」創辦人麥騫譽

7.港大醫學院助理院長（教學創新）劉巨基

8.香港唯一獲頒世界氣象組織青年科學家研究獎的氣候專家戴沛權

9.香港人壽保險經理協會副會長容思瀚

10.香港眼科醫院副顧問醫生及青光眼科主管黃藹汶

