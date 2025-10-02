怎可用八達通日本付費?事前須升級銀包　實測5分鐘完成認證逐步睇

【八達通／PayPay／日本旅遊／電子支付】八達通由即日起與日本最大電子支付平台PayPay合作，港人在日本附有PayPay商標的商戶及交通工具，可通過八達通App以港幣付款。不過用戶事前需要將八達通銀包升級至Plus或Pro級別，才可開通日本支付服務，當中涉及拍攝身份證及自拍容貌等身份認證程序。



《香港01》記者今晚（2日）在App實測發現，只需耗時約5分鐘，完成10個步驟，便成功申請至Pro級別。用戶需視乎不同商戶的收款方式，展示或掃瞄PayPay二維碼，通過店員或自助收銀機付款。下文將提供八達通日本支付攻略，並詳盡講解八達通銀包升級的步驟。



八達通10月2日正式宣布與日本最大的流動支付平台PayPay合作。（夏家朗攝）

八達通成為香港第一間全面覆蓋PayPay數百萬商戶網絡的香港電子支付平台。（夏家朗攝）

可於日本附有「PayPay」商標商戶及交通工具使用

港人即日起到日本旅遊時，在任何附有「PayPay」商標的商戶及交通工具，即可通過八達通App以港幣付款，省卻兌換外幣的繁瑣，同時盡享零手續費及優惠匯率。每次交易限額3,000元，每日交易限額最高一萬元。見另稿

事前八達通銀包升級至Plus及Pro級別

不過用戶事前需要將八達通銀包升級至Plus及Pro級別，才可開通日本支付服務，當中涉及提供個人資料申請認證，包括拍攝身份證及自拍容貌等。

PayPay成立於2018年，為目前日本最大的電子支付平台。（網上圖片）

用戶可揀選智方便或香港身份證兩種認證方式

由於記者的八達通銀包尚未升至最高級別的PRo，即只認證個人電郵及電話號碼，為了讓讀者清楚了解升級流程，特地在App進行實測。

用戶進入銀包升級頁面後，系統提供智方便或香港身份證兩種認證方式，由於並非所有用戶都登記智方便，因此揀選以香港身份證繼續申請。

▼八達通銀包10步升級至Pro級別▼



步驟一︰進入八達通App主頁後點擊上左角的圖案。（手機截圖）

步驟二︰進入設定頁面後點擊帳戶設定。（手機截圖）

步驟三︰再點擊銀包級別。（手機截圖）

步驟四︰八達通提供兩個方法提升認證級別，分別是通過智方便或以香港身份證。（手機截圖）

步驟四︰若揀選香港身份證認證，需準備身份證拍攝。（手機截圖）

步驟五︰進入身份證預覽頁面。（手機截圖）

步驟六1進入身份證預覽頁面。（手機截圖）

步驟七︰核對個人資料及填寫國籍。（手機截圖）

步驟八︰進入個人自拍流程，系統將要求快速眨眼。（手機截圖）

步驟八︰填寫居住地區資料。（手機截圖）

步驟八︰其後系統顯示正在處理申請。（手機截圖）

步驟九︰同一時間，電郵也收到八達通申請成功的通知。（手機截圖）

步驟十︰若返回設定頁面，可看到系統已顯示升級至Pro級別。（手機截圖）

實測約5分鐘升級至八達通銀包Pro級別

雖然八達通表示需要3個工作天內處理申請，最終記者完成10個步驟，發現只需耗時約5分鐘，系統便顯示升級成功。主要步驟如下︰

1. 打開八達通App進入設定頁面

2. 揀選以香港身份證申請

3. 合共拍攝兩次身份證

4. 核對個人資料及填寫國籍

5. 自拍及不斷眨眼確認外貌

6. 填寫居住地區資料

7. 完成申請流程並等待結果



▼八達通App開通日本PayPay流程▼



完成八達通銀包認證可開通PayPay支付

用戶的八達通銀包升至Pro級別後，進入App的旅遊專頁，在二維碼支付中點選PayPay，再點擊頁面下方「立即使用PayPay」，閱讀條款及細則後點擊同意，便可進入付款頁面。用戶可視乎情況，揀選展示或掃瞄二維碼付款，若手機定位在日本以外地區，八達通系統會自動屏蔽二維碼，以防資料外洩。

▼如何掃描PayPay商戶碼付款？▼



掃描PayPay商戶碼付款流程一覽

那麼用戶開通支付服務後應如何付款？若是掃描PayPay商戶碼，用戶需要在八達通App旅遊專頁中，點選「日本PayPay二維碼支付」，然後掃瞄商戶提供的二維碼，輸入日圓結帳金額，若聽到PayPay鈴聲即代表交易完成，用戶可向商戶確認交易詳情。

▼如何展示PayPay付款碼讓商戶掃描付款？▼



展示PayPay付款碼流程一覽

若展示PayPay付款碼則更簡單，用戶同樣需要在八達通App旅遊專頁中，點選「日本PayPay二維碼支付」，然後展示付款碼讓商戶掃瞄。若聽到PayPay鈴聲即代表交易完成，用戶可向商戶確認交易詳情。

▼如何在日本接受PayPay的自助收銀機付款？▼



日本自助收銀機付款流程一覽

另有一種較特別的情況。若用戶選用自助收銀機付款，需要在收銀機的螢幕中選擇以日文進行付款，然後再在八達通App旅遊專頁中，點選「日本PayPay二維碼支付」，根據螢幕指示展示PayPay付款碼，若聽到PayPay鈴聲即代表交易完成。