打風麥德姆．即時消息｜天文台：考慮今晚掛一號風球　明或發更高

香港天文台今日（3日）上午發出特別天氣提示指，熱帶氣旋麥德姆（MATMO）會在今日橫過呂宋，稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號，按現時預測，麥德姆會在周末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強，天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日（4日）日間改發更高熱帶氣旋警告信號。



位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓10月2日增強為熱帶風暴並命名為「麥德姆」，其結構仍較鬆散，隨着未來數日持續增強，料將出現風眼。（Tropical Tidbits圖片）

【07:45】天文台指，熱帶氣旋麥德姆會在今日橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在周末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。

天文台指本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。

