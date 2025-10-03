打風麥德姆．即時消息｜天文台：考慮今晚掛一號風球 明或發更高
撰文：陶嘉心
出版：更新：
【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／颱風移動路徑／風球／麥德姆】香港天文台今日（3日）上午發出特別天氣提示指，熱帶氣旋麥德姆（MATMO）會在今日橫過呂宋，稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號，按現時預測，麥德姆會在周末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強，天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日（4日）日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
▼10月3日 打風最新消息▼
【07:45】天文台指，熱帶氣旋麥德姆會在今日橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在周末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。
天文台指本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。
▼9月30日 維多利亞公園中秋綵燈會亮燈▼
+13
▼AI人工智能預報系統「風烏」10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼
▼AI人工智能預報系統「伏羲」10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼
▼AI人工智能預報系統「盤古」10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼
▼AI人工智能預報系統「AIFS」10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼
▼歐洲中期預報中心10月1日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼
打風麥德姆｜天文台路徑圖驚見達強颱風 料周末西南300公里掠過打風麥德姆｜天文台料周日港高地吹8級風 內地台灣預測達颱風級打風｜日本氣象廳率先發預測移動路徑圖 料周日港南300公里掠過中秋節天氣｜周日或打風迎月難 天文台：中秋節及追月雲隙賞月中秋前打風｜天文台：有預測達強颱風級或以上 提防天文大潮夾擊中秋前打風｜天文台料熱帶氣旋周末逼近 周日初時高地風力達8級打風｜天文台「寫出」風暴預測移動路徑 料香港西南400公里掠過