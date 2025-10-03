戚繼光艦、沂蒙山艦今早經維港往鯉魚門離港　繼續遠海實習任務

正在執行遠海實習任務的中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦，國慶期間（9月30日至10月3日）首次赴香港組織艦艇開放活動，10月1日及2日靠泊在香港昂船洲軍營的兩艘軍艦更舉辦艦艇開放活動，吸引大批香港市民參與。戚繼光艦、沂蒙山艦今日經維港往鯉魚門駛離香港，繼續它們的遠海實習任務。



上午約10時半，在解放軍駐港部隊宿遷艦引航下，戚繼光艦及沂蒙山艦先後駛經維港離開，其間響號向市民道別。尖沙咀星光大道今早人頭湧湧，大部份為內地遊客。當兩艦駛經，他們冒着炎熱天氣走近岸邊舉機拍攝，亦有人歡呼送別兩艘軍艦。

解放軍海軍訓練艦戚繼光艦一連兩日在昂船洲軍營開放參觀。（林子慰攝）

等候參觀沂蒙山艦的市民。（林子慰攝）

「戚繼光艦」（舷號83），艦長163米，艦寬22米，滿載排水量近萬噸，是目前人民海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦，具備大型雷達及天線接收訊號，還有多個救生筏及救生艇。海軍講解員表示，「戚繼光艦」上的救生筏可維持7日並容納100人。

戚繼光艦的機關槍吸引不少市民打卡。（林子慰攝）

另外戚繼光艦的左右舷各配備了一枝12.7毫米口徑機關槍，是今次參觀市民在該艦唯一可以接觸到的攻擊用武器。該機槍1954年出產，原為陸軍用，後來移植到戚繼光艦之上。最遠射程達7,000米，表尺射程為3,300米，並可射擊1,600米低空範圍的海空中目標。

戚繼光艦可容納100人，維持7日的救生筏。（林子慰攝）

沂蒙山艦（舷號988）2016年2月入列服役，是中國自行研製的071A新型兩棲船塢登陸艦，屬071型船塢登陸艦，總長210米，寬28米，正常排水量19,000餘噸，具有噸位大、裝設載能力強、續航里程遠等突出特點。

蒙山艦上有4座18連裝的火箭炮。（林子慰攝）

艦艇上設有4座18連裝的火箭炮，以及射程約200公里的76毫米艦炮。海軍講解員向參觀者介紹該艦炮時表示「射飛機都沒有問題」。

沂蒙山艦上的主炮是76毫米艦炮，最大射程約200公里。（林子慰攝）

除了上述軍用設備外，艦艇上亦設有多個打卡位和蓋章處供人留念，例如慶祝中華人民共和國成立76年的照相框。

圖中兩個圓形物體式戚繼光艦上的天線，可接收不同訊號。（林子慰攝）

