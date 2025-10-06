天文台：中秋節晚天色好轉有機會賞月　風季未結束市民勿掉以輕心

隨著颱風麥德姆遂步遠離本港，天文台署理高級科學主任呂旭昇今（6日）在港台節目《千禧年代》中表示，今晚中秋節天色會好轉，雖然早晚部份時間有機會多雲，但市民仍有機會在今明兩晚觀賞到月亮。他又指，雖已踏入秋季，但受海水溫度較高等因素影響，有利熱帶氣旋在西北太平洋發展，並有機會移入南海。他指，本港風季仍未結束，呼籲市民不要掉以輕心。



隨着颱風麥德姆逐漸遠離，今晚中秋節天色會好轉，雖然早晚部分時間有機會多雲，但市民仍有機會在今明兩晚觀賞到月亮。（資料圖片/董素琛攝)

隨着颱風麥德姆逐漸遠離，今晚中秋節天色會好轉，雖然早晚部分時間有機會多雲，但市民仍有機會在今明兩晚觀賞到月亮。（資料圖片/董素琛攝)

隨着颱風麥德姆逐漸遠離，今晚中秋節天色會好轉，雖然早晚部分時間有機會多雲，但市民仍有機會在今明兩晚觀賞到月亮。（資料圖片/董素琛攝)

颱風麥德姆昨日上午時分在本港西南面300公里外掠過，隨著麥德姆遂步遠離本港，呂旭昇預計，今晚中秋節天色會好轉，雖然早晚部份時間有機會多雲，但市民仍有機會在今明兩晚觀賞到月亮。

踏入10月，他表示風季仍未結束，提到過往約10年統計資料顯示，其中5年有熱帶氣旋在11月或12月進入香港500公里範圍。他續指，海水溫度較高等因素，有利熱帶氣旋在西北太平洋發展，並有機會移入南海，呼籲不要因踏入秋季而掉以輕心。

今年錄12個熱帶氣旋警告 破1946年以來紀錄

本港今年至今12個熱帶氣旋警告信號，打破1946年以來紀錄。呂旭昇指，7月颱風「韋帕」及上月超強颱風「樺加沙」襲港期間，天文台均需發出10號風球，平了1964年需在一年內兩度發出10號風球的紀錄；過去數10年，以1至10月來計，西北太平洋南海約有26個熱帶氣旋，現時稍多一點，全年來說約有30個。他指，今年熱帶氣旋的數量及威力與天文台的預測符合，又指菲律賓以東的西太平洋溫度較正常偏高，暖水區的面積亦較大，故提供了足夠的熱能，有利熱帶氣旋形成。