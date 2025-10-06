三簡屋工地現結構裝置問題　建築署專隊查　消息：釘板螺絲遭剪短

小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤早前爆出偷工減料醜聞，房屋局及建築署發現，項目有23個用作連接固定預製單位與石屎牆的釘板螺絲，被擅自剪短，涉事地盤被即時停工。



建築署今日（6日）最新表示，署方經主動巡查及深入檢查涉事承建商「安保－俊和聯營」的三個「簡約公屋」工地，發現更多「現場安裝的結構裝置問題」。建築署署長已成立獨立調查專隊，將直接向房屋局及發展局報告。署方又指，已責成承建商立即提交補救措施方案，預計最長需時四至五個月完成。



據了解，署方巡查時發現，三個地盤都有釘板螺絲被剪短。消息人士指，調查專隊將「拆開嚟睇清楚」，確保安裝妥當。消息又指，由於三個項目的興建進度都較原本預期快，故仍有「走盞位」，今次事件不會令項目較原定時間遲落成。署方不會暫停三個地盤運作，而是會要求承建商將問題解決。



小欖「樂安排」簡約公屋項目地盤疑有人偷工減料，切短用作固定預製單位與石屎牆之間的螺絲。（夏家朗攝）

房屋局及建築署指，於8月30日在小欖「簡約公屋」項目的恆常主動巡查中，發現在項目的四樓和五樓，有23個連接現場建造混凝土核心牆的撑板上的螺絲被擅自切割。（夏家朗攝）

稱與組裝合成組件質素無關 涉現場工序問題

建築署表示，自八月底發現小欖樂安排「簡約公屋」項目質量問題以來，建築署由上月起加強對涉事承建商「安保－俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街三個「簡約公屋」工地的巡查。

署方指，經主動巡查及深入檢查，建築署發現更多現場安裝的結構裝置問題，但未有透露具體情況。對於事件，建築署署長成立了獨立調查專隊，建築署署長將直接向房屋局及發展局報告。署方指，今次事件與組裝合成組件質素無關，而是涉及現場工序問題。

須交補救方案 料需時4至5個月完成

建築署已責成承建商立即提交補救措施方案，預計相關補救措施最長需時4至5個月完成。建築署會督促承建商加快進行外圍工序，力求在工務小組委員會承諾的完工日期前完成工程。

房屋局對事件極爲關注，並已責成建築署嚴肅跟進，務必使「簡約公屋」工程能在原定時間内，以高質素及高安全標準完成。

署方又表示，視乎調查結果，政府會按合約條款追究涉事方責任，以及按適用條例包括《建築物條例》對涉事承建商及相關人士作出規管。